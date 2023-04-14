«То, что происходит, уже за гранью». Данила Козловский ответил на обвинения в отъезде в США и дискредитации ВС РФ

Данила Козловский ответил на обвинения в отъезде в США и призывы проверить его на дискредитацию ВС РФ. В пятницу, 14 апреля, два развернутых поста с объяснениями появились в Telegram-канале актера. «Пришло время внести некую ясность в этот информационный паноптикум, возникший вокруг моего имени. Обычно, все дерьмо, летящее в мою сторону, я стараюсь не комментировать, но сейчас сделаем исключение, ибо то, что происходит, уже за гранью», — говорится в публикации.

Козловский заявил, что никуда не уезжал из России и не имеет второго гражданства. В США у актера живет ребенок, к которому он на несколько дней приезжает в перерывах между спектаклями, потому что хочет участвовать в его жизни.

«Каждый месяц на протяжении последнего года (а до этого еще лет 15), я выхожу на сцену Петербуржского Малого драматического театра <…> Так было в январе, феврале, марте, а до этого, в декабре, в ноябре и так далее. Вряд ли возможно «свалить» жить за океан, но при этом, каждый месяц играть в театре в России. В Америке у меня живет ребенок, которого я хочу видеть и участвовать в его жизни, как любой нормальный, любящий отец», — написал Данила Козловский.

Также артист отметил, что никогда не призывал к участию в митингах и не выкрикивал лозунгов. По словам Козловского, упоминаемые утверждения были произнесены на съемочной площадке исторического сериала про революцию в России. «Поразительно, как можно вырвать из контекста отдельную фразу и выставить ее для своих личных низких целей», — отметил он.