«То, что происходит, уже за гранью». Данила Козловский ответил на обвинения в отъезде в США и дискредитации ВС РФ

Данила Козловский ответил на обвинения в отъезде в США и призывы проверить его на дискредитацию ВС РФ. В пятницу, 14 апреля, два развернутых поста с объяснениями появились в Telegram-канале актера.
«Пришло время внести некую ясность в этот информационный паноптикум, возникший вокруг моего имени. Обычно, все дерьмо, летящее в мою сторону, я стараюсь не комментировать, но сейчас сделаем исключение, ибо то, что происходит, уже за гранью», — говорится в публикации.
Козловский заявил, что никуда не уезжал из России и не имеет второго гражданства. В США у актера живет ребенок, к которому он на несколько дней приезжает в перерывах между спектаклями, потому что хочет участвовать в его жизни.
«Каждый месяц на протяжении последнего года (а до этого еще лет 15), я выхожу на сцену Петербуржского Малого драматического театра <…> Так было в январе, феврале, марте, а до этого, в декабре, в ноябре и так далее. Вряд ли возможно «свалить» жить за океан, но при этом, каждый месяц играть в театре в России. В Америке у меня живет ребенок, которого я хочу видеть и участвовать в его жизни, как любой нормальный, любящий отец», — написал Данила Козловский.
Также артист отметил, что никогда не призывал к участию в митингах и не выкрикивал лозунгов. По словам Козловского, упоминаемые утверждения были произнесены на съемочной площадке исторического сериала про революцию в России. «Поразительно, как можно вырвать из контекста отдельную фразу и выставить ее для своих личных низких целей», — отметил он.
Кроме того, Козловский заявил об отсутствии иностранных доходов. Актер сообщил, что его адвокаты готовят заявления с просьбой проверить действия главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.
На прошедшей неделе стало известно, что Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС РФ.
В обращении на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова говорится, что Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией длительное время следит за высказываниями Козловского. Там же отмечается, что актер переехал в США, чтобы «дистанцироваться от России». Еще в документе говорится, что Козловский осуждает решение проблем на Украине «военными средствами», а в одном интервью призывал россиян выходить на акции протеста и выкрикивать антиправительственные лозунги.