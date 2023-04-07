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    Генпрокуратура поручила проверить Валерия Меладзе на финансирование ВСУ

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    Московская прокуратура по поручению Генпрокуратуры проверит российского певца Валерия Меладзе на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Об этом 7 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.


    «Поручено проведение проверки в отношении Меладзе В. Ш. на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», — рассказал собеседник агентства.

    Ранее глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин направил обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести соответствующую проверку в отношении музыканта.

    Он заявлял, что Меладзе неоднократно выступал с критикой спецоперации и произносил лозунг украинских националистов во время корпоратива в ОАЭ.

    В начале января выступления Валерия Меладзе в России массово отменились. После вечеринки в Дубае прозвучали призывы по лишению певца гражданства России.

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