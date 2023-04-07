Генпрокуратура поручила проверить Валерия Меладзе на финансирование ВСУ

Московская прокуратура по поручению Генпрокуратуры проверит российского певца Валерия Меладзе на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Об этом 7 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.





«Поручено проведение проверки в отношении Меладзе В. Ш. на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», — рассказал собеседник агентства.

Ранее глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин направил обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести соответствующую проверку в отношении музыканта.