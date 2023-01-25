«Надежды никакой». Концерты Меладзе массово отменяются

Выступления певца Валерия Меладзе в Барвихе и Красноярске не состоятся. Ранее их отменили еще в трех городах.



25 января в Красноярске отменили запланированный на 2 мая концерт. В компании «КрасБилет» NGS24.RU заявили, что выступление «совершенно точно отменили» и «надежды на то, что концерт состоится, нет никакой». И также добавили, что билетный оператор не располагает информацией о причинах отмены концерта.



Одновременно стало известно, как пишет MSK1.RU, что выступления в концертном зале «Барвиха Luxury Village» также не будет. На сайте площадки говорится, что вместо Меладзе 8 марта выступит Владимир Пресняков.

