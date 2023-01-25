«Надежды никакой». Концерты Меладзе массово отменяются

Выступления певца Валерия Меладзе в Барвихе и Красноярске не состоятся. Ранее их отменили еще в трех городах.
25 января в Красноярске отменили запланированный на 2 мая концерт. В компании «КрасБилет» NGS24.RU заявили, что выступление «совершенно точно отменили» и «надежды на то, что концерт состоится, нет никакой». И также добавили, что билетный оператор не располагает информацией о причинах отмены концерта.
Одновременно стало известно, как пишет MSK1.RU, что выступления в концертном зале «Барвиха Luxury Village» также не будет. На сайте площадки говорится, что вместо Меладзе 8 марта выступит Владимир Пресняков.
Ранее концерты Меладзе отменили в Новосибирске, Иркутске и Красноярске. Генеральный директор певца Сергей Луппов заявил журналистам, что не будет это комментировать.
Отметим, что концерт Меладзе в Петербурге запланирован на 30 июня. Он должен состояться на крыше ROOF PLACE. Изначально выступление должно было пройти аж 30 июня 2020 года, однако его переносили семь раз. Не исключено, что это будет сделано снова.
Что произошло на выступлении Меладзе в Дубае, почему его осудили активисты и политики в России и потребовали лишить наград и даже гражданства, — читайте на «Фонтанке». А резкий ответ самого певца тем, кто критикует его, — читайте здесь.