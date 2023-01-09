«Симметрично реагировать на подобные слова». Депутат Луговой просит Генпрокуратуру проверить высказывания Меладзе

Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой попросил Генпрокурора РФ Игоря Краснова оценить высказывания певца Валерия Меладзе на выступлении в Дубае. Об этом депутат 9 января написал в своем телеграм-канале.
Певец, по словам парламентария, «славил националистическими лозунгами Украину, критиковал руководство РФ». Луговой отметил, что об этом он узнал из СМИ.
«Прошу вас в рамках полномочий, предоставленных вам действующим законодательством, дать правовую оценку действиям гражданина Меладзе Валерия Шотаевича, принять меры прокурорского реагирования. О результатах проверки и принятых мерах прокурорского реагирования по настоящему запросу прошу меня проинформировать», — говорится в тексте обращения, которое опубликовал Луговой.
От того, получится ли «адекватно и симметрично» реагировать на подобные поступки и слова, зависит «общий курс государства на укрепление гражданской идентичности», добавил депутат.
В начале января Меладзе, выступая на вечеринке в Дубае, продолжил популярное украинское приветствие, начало которого произнес зритель. За это российские активисты и политики стали требовать лишить певца наград и даже гражданства, но тот заявил, что не хотел кому-то угодить и не может никого ненавидеть.