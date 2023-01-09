«Симметрично реагировать на подобные слова». Депутат Луговой просит Генпрокуратуру проверить высказывания Меладзе

Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой попросил Генпрокурора РФ Игоря Краснова оценить высказывания певца Валерия Меладзе на выступлении в Дубае. Об этом депутат 9 января написал в своем телеграм-канале.



Певец, по словам парламентария, «славил националистическими лозунгами Украину, критиковал руководство РФ». Луговой отметил, что об этом он узнал из СМИ.



«Прошу вас в рамках полномочий, предоставленных вам действующим законодательством, дать правовую оценку действиям гражданина Меладзе Валерия Шотаевича, принять меры прокурорского реагирования. О результатах проверки и принятых мерах прокурорского реагирования по настоящему запросу прошу меня проинформировать», — говорится в тексте обращения, которое опубликовал Луговой.

