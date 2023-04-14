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    На ведущего НТВ Андрея Норкина пожаловались в Роскомнадзор за брань, вызванную Ахеджаковой

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    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал жалобу в Роскомнадзор на ведущего НТВ Андрея Норкина. В заявлении (есть в распоряжении «Фонтанки») говорится о брани, но поругались они из-за Лии Ахеджаковой.

    Конфликт произошел в эфире передачи «Место встречи». В выпуске обсуждали отношение к жалобам на «непатриотичных граждан». Бородин говорил о необходимости писать такие обращения. Сам он подавал подобные жалобы в Генпрокуратуру неоднократно, в том числе и на Ахеджакову.

    Норкин позицию гостя не поддержал. «У нас очень много сил сейчас, если мы говорим о полиции, о правоохранительных органах, уходит, ну, куда-то, по-моему, не в ту сторону, а на рассмотрение обращений граждан, связанных с разными непатриотическими поступками», — заявил он во время дискуссии.

    В итоге Бородин ушел из эфира. «Меня пригласили на «Место встречи» обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг Лии Ахеджаковой и в целом отношения к людям, которые попали в зону критики. Когда программа началась, мне задали вопрос в целом по ситуации: что я думаю на эту тему? Норкин попросил больше ничего про Ахеджакову в студии не говорить, меня начали перебивать», — рассказал он «Фонтанке».

    Главу «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» это оскорбило. Он решил попробовать перекричать оппонентов, чтобы «донести до зрителей, кто такая Лия Ахеджакова и с кем она сотрудничает», а после этого уйти из эфира.

    Как уточнил Бородин, жалобу в РКН он подал, чтобы добиться проверки со стороны ведомства. В случае отрицательного результата Бородин собирается обращаться в суд, но уже с иском об оскорблении чувств верующих.

    Выпуск «Места встречи» с Бородиным удалили из соцсетей НТВ, на сайте этой передачи тоже нет.

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    НТВРоскомнадзорВиталий БородинАндрей Норкин
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    Комментарии 37

    Гость14 Апр 2023 в 16:07
    Оно ещё и верующий? 😲🤭
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