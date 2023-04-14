На ведущего НТВ Андрея Норкина пожаловались в Роскомнадзор за брань, вызванную Ахеджаковой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал жалобу в Роскомнадзор на ведущего НТВ Андрея Норкина. В заявлении (есть в распоряжении «Фонтанки») говорится о брани, но поругались они из-за Лии Ахеджаковой. Конфликт произошел в эфире передачи «Место встречи». В выпуске обсуждали отношение к жалобам на «непатриотичных граждан». Бородин говорил о необходимости писать такие обращения. Сам он подавал подобные жалобы в Генпрокуратуру неоднократно, в том числе и на Ахеджакову.

Норкин позицию гостя не поддержал. «У нас очень много сил сейчас, если мы говорим о полиции, о правоохранительных органах, уходит, ну, куда-то, по-моему, не в ту сторону, а на рассмотрение обращений граждан, связанных с разными непатриотическими поступками», — заявил он во время дискуссии.



В итоге Бородин ушел из эфира. «Меня пригласили на «Место встречи» обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг Лии Ахеджаковой и в целом отношения к людям, которые попали в зону критики. Когда программа началась, мне задали вопрос в целом по ситуации: что я думаю на эту тему? Норкин попросил больше ничего про Ахеджакову в студии не говорить, меня начали перебивать», — рассказал он «Фонтанке». Главу «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» это оскорбило. Он решил попробовать перекричать оппонентов, чтобы «донести до зрителей, кто такая Лия Ахеджакова и с кем она сотрудничает», а после этого уйти из эфира.