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    В МДТ перенесли второй спектакль с Козловским — «Коварство и любовь»

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    В Малом драматическом театре в Петербурге перенесли на месяц второй спектакль с актером Данилой Козловским — «Коварство и любовь». Об этом говорится в публикации на сайте театра от 22 апреля.

    «К нашему огромному сожалению, спектакли «Коварство и любовь», назначенные на 22 и 23 апреля, мы вынуждены перенести на 23 и 24 мая соответственно. Билеты действительны. Очень надеемся, что спектакли состоятся», — указано в тексте.

    Ранее на месяц перенесли другой спектакль с Козловским — «Гамлет». Причину переноса «Фонтанке» в пресс-службе театра не пояснили.

    Столичной прокуратуре поручено провести в отношении Данилы Козловского проверку. Причиной стало обращение в Генпрокуратуру общественного деятеля Виталия Бородина, который попросил проверить актера по статье о дискредитации ВС РФ. Козловский подал к нему иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, но суд его не принял.

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    Данила КозловскийПеренос спектакляМДТДискредитация ВС РФ
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