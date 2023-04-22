В МДТ перенесли второй спектакль с Козловским — «Коварство и любовь»

В Малом драматическом театре в Петербурге перенесли на месяц второй спектакль с актером Данилой Козловским — «Коварство и любовь». Об этом говорится в публикации на сайте театра от 22 апреля.



«К нашему огромному сожалению, спектакли «Коварство и любовь», назначенные на 22 и 23 апреля, мы вынуждены перенести на 23 и 24 мая соответственно. Билеты действительны. Очень надеемся, что спектакли состоятся», — указано в тексте.

Ранее на месяц перенесли другой спектакль с Козловским — «Гамлет». Причину переноса «Фонтанке» в пресс-службе театра не пояснили.