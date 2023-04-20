В МДТ на месяц перенесли спектакль «Гамлет» с Козловским

В Малом драматическом театре в Петербурге перенесли спектакль «Гамлет» с Данилой Козловским. Сообщение об этом 20 апреля появилось на сайте театра.



«К нашему огромному сожалению, спектакли «Гамлет», назначенные на 20 и 21 апреля, мы вынуждены перенести на 21 и 22 мая соответственно. Билеты действительны. Очень надеемся, что спектакли состоятся», — говорится в сообщении.



При этом еще днем в кассе театра «Фонтанке» сообщили, что спектакль состоится по расписанию. О том, что его могут отменить, беспокоилась наша читательница — помимо основной страницы с афишей она нашла в интернете другую, где постановка не была указана.

