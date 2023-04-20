    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, Небольшие дожди

    Ощущается как 4

    3 м/с, ю-з

    769мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd81.62eur89.46

    В МДТ на месяц перенесли спектакль «Гамлет» с Козловским

    1804
    7 комментариев

    В Малом драматическом театре в Петербурге перенесли спектакль «Гамлет» с Данилой Козловским. Сообщение об этом 20 апреля появилось на сайте театра.

    «К нашему огромному сожалению, спектакли «Гамлет», назначенные на 20 и 21 апреля, мы вынуждены перенести на 21 и 22 мая соответственно. Билеты действительны. Очень надеемся, что спектакли состоятся», — говорится в сообщении.

    При этом еще днем в кассе театра «Фонтанке» сообщили, что спектакль состоится по расписанию. О том, что его могут отменить, беспокоилась наша читательница — помимо основной страницы с афишей она нашла в интернете другую, где постановка не была указана.

    При повторном звонке в кассе подтвердили «Фонтанке», что совсем недавно поступила информация о переносе. В чем причина, там не уточнили. При этом данных о переносе спектакля «Коварство и любовь» с Козловским, который должен состояться 22 апреля, не поступало.

    Как писала «Фонтанка», столичной прокуратуре поручено провести в отношении Козловского проверку. Причиной стало обращение в Генпрокуратуру общественного деятеля Виталия Бородина, который попросил проверить актера по статье о дискредитации ВС РФ. Козловский подал к нему иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close