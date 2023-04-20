В МДТ на месяц перенесли спектакль «Гамлет» с Козловским

В Малом драматическом театре в Петербурге перенесли спектакль «Гамлет» с Данилой Козловским. Сообщение об этом 20 апреля появилось на сайте театра.
«К нашему огромному сожалению, спектакли «Гамлет», назначенные на 20 и 21 апреля, мы вынуждены перенести на 21 и 22 мая соответственно. Билеты действительны. Очень надеемся, что спектакли состоятся», — говорится в сообщении.
При этом еще днем в кассе театра «Фонтанке» сообщили, что спектакль состоится по расписанию. О том, что его могут отменить, беспокоилась наша читательница — помимо основной страницы с афишей она нашла в интернете другую, где постановка не была указана.
При повторном звонке в кассе подтвердили «Фонтанке», что совсем недавно поступила информация о переносе. В чем причина, там не уточнили. При этом данных о переносе спектакля «Коварство и любовь» с Козловским, который должен состояться 22 апреля, не поступало.
Как писала «Фонтанка», столичной прокуратуре поручено провести в отношении Козловского проверку. Причиной стало обращение в Генпрокуратуру общественного деятеля Виталия Бородина, который попросил проверить актера по статье о дискредитации ВС РФ. Козловский подал к нему иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.