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    Ответ на обращение в прокуратуру. Козловский подал иск о защите чести и достоинства к Бородину

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    Актер Данила Козловский подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к общественному деятелю Виталию Бородину. Об этом свидетельствуют данные картотеки Пресненского райсуда Москвы.

    Среди ответчиков также указаны «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией», который возглавляет Бородин, и ТАСС. Ранее Козловский заявлял, что его адвокаты готовят заявления с просьбой проверить действия Бородина. По данным ТАСС, столичной прокуратуре поручено провести проверку в отношении актера.

    Все началось с обращения Бородина в Генпрокуратуру — он попросил проверить Козловского по статье о дискредитации ВС РФ. В документе было сказано, что Федеральный проект уже давно следит за высказываниями и деятельностью Козловского, и отмечается, что актер переехал в США, якобы чтобы «дистанцироваться от России». Козловский после этого заявил, что никуда не уезжал из РФ и не имеет второго гражданства, а в США у него живет ребенок, к которому актер периодически приезжает.

    Бородин также ранее требовал начать проверку в отношении и других звезд, в том числе Валерия Меладзе, Аллы Пугачевой и телеведущего Андрея Норкина.

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