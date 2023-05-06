Малый драматический вернет билеты на спектакли, которые не сможет сыграть из-за своего закрытия

В Малом драматическом театре «Фонтанке» подтвердили временную приостановку показа спектаклей для публики. Накануне в его помещениях работал Роспотребнадзор — с полудня и до позднего вечера. Двери театра были опечатаны до 12 мая, показывать постановки зрителям он не сможет.

В пресс-службе МДТ «Фонтанке» рассказали, что вскоре начнут возврат зрителям средств за билеты на спектакли, запланированные до означенной даты. Возврат будет, согласно правилам, проводиться по месту покупки. Те, кто покупал билеты по старинке, в кассе театра, также смогут это сделать: во входной группе театра — несколько дверей, срывать пломбу не потребуется, можно пройти через соседнюю.

То, что после праздников театр сможет работать дальше как обычно, — в театре гарантировать не могут.

«Пока по 12-е, потому что прекращение деятельности на основании заключения Роспотребнадзора возможно только по суду. Сейчас праздники, страна не работает, а 12-го документы передадут, наверное, в суд, или продлят «до устранения» — мы не знаем», — обрисовали там перспективу. Репетиции в театре в это время будут продолжаться, сотрудники — работать, только зрителей не будет. Комментировать причины столь внезапного внимания к себе Роспотребнадзора, и без того регулярно осуществляющего плановые проверки деятельности театров и МДТ в том числе, там не стали.