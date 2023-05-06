Вопрос об открытии МДТ в Петербурге после его проверки будет решать суд

Роспотребнадзор вынес протокол о временном запрете деятельности Малого драматического театра после проверки, проведённой там накануне. Вопрос о его открытии будет решать суд. Об этом 6 мая «Фонтанке» сообщили в пресс-службе городского управления ведомства.
«По результатам контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками управления выявлены многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Вынесен протокол о временном запрете деятельности театра с 05 мая 2023 года до решения суда», — рассказали там.
Двери Малого драматического театра Льва Додина оказались опечатаны вечером 5 мая. На следующий день стало известно о временной приостановке показа спектаклей для публики. Зрителям вернут деньги. Гарантировать, что после праздников театр сможет работать как обычно, там не смогли.
Ранее театр был вынужден переносить спектакли, в которых задействован актер Данила Козловский, которого заподозрил в дискредитации Вооруженных сил России общественный деятель Виталий Бородин, попросив провести проверку. Козловский подал к нему иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, но суд его не принял.