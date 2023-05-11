И помада на столе. МДТ в Петербурге вменяют почти 20 нарушений

Почти 20 нарушений вменяют ФГБУК «Академический Малый драматический театр — Театр Европы», расположенному на улице Рубинштейна в Петербурге. Об этом 11 мая сообщает объединённая пресс-служба городских судов. У проверяющих претензии и к помещениям, и к инвентарю, и к сотрудникам, например, у многих нет справок о прививках.

В упрек МДТ поставили то, что и повара, и буфетчицу проверили на инфекции только через несколько месяцев после приема на работу. На продуктах не нашли маркировку. В столовой было грязно, на полу дефекты покрытия, а на одном из рабочих столов вообще нашли помаду.

