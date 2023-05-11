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    И помада на столе. МДТ в Петербурге вменяют почти 20 нарушений

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    Почти 20 нарушений вменяют ФГБУК «Академический Малый драматический театр — Театр Европы», расположенному на улице Рубинштейна в Петербурге. Об этом 11 мая сообщает объединённая пресс-служба городских судов. У проверяющих претензии и к помещениям, и к инвентарю, и к сотрудникам, например, у многих нет справок о прививках.

    В упрек МДТ поставили то, что и повара, и буфетчицу проверили на инфекции только через несколько месяцев после приема на работу. На продуктах не нашли маркировку. В столовой было грязно, на полу дефекты покрытия, а на одном из рабочих столов вообще нашли помаду.

    Не нашли маркировки на инвентаре сотрудники Роспотребнадзора и заглянув в комнату уборщиков. У сотрудников: 15 уборщиц и 1 дворника нет отметок о сделанных прививках от брюшного тифа. А у половины сотрудников театра в сертификатах нет отметки о прививке от кори.

    Суд пока знакомится с материалами административного дела.

    Дело об административном правонарушении, напомним, зарегистрировал Куйбышевский районный суд. Материалы переданы судье, к производству пока не приняты.

    Визит Роспотребназора в театр в кулуарах связывали с сложной ситуацией вокруг ведущего актера Данилы Козловского. Общественный деятель Виталий Бородин потребовал проверить его слова на дискредитацию Вооруженных сил России. Козловский подал к нему иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, но суд его не принял.

    6 мая Роспотребнадзор пришел в Малый драматический театр — Театр Европы и опечатал его по требованию прокуратуры Петербурга. «Фонтанка» подробно писала об этом. Также об этом высказались многие артисты.

    ТеатрДанила КозловскийМДТЗакрытие МДТЛев ДодинТеатры в ПетербургеЧерный список артистовСписок запрещенных артистов
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