Источник «Фонтанки»: Малый драматический могут закрыть на три месяца, и это только начало

Источники «Фонтанки» сообщили, что Роспотребнадзор пришел в Малый драматический театр — Театр Европы, опечатав его до 12 мая, по требованию прокуратуры Петербурга. В постановлении главного надзорного органа города были привычные формальные формулировки об интересах граждан (посетителей) и, соответственно, их безопасности. При этом, однако, справедливы были догадки, уже звучащие в театральной среде, что фактически вопрос касается выражений своих политических взглядов артистом Данилой Козловским.

Что касается действий Роспотребнадзора, то на основании массы инструкций и правил это ведомство без труда может найти нарушения. Так, например, в данном случае РПН, конечно, их выявил (от неверных маркировок на швабрах до отсутствия флюорографии у некоторых сотрудников, о чем стало известно из списка претензий Роспотребнадзора, процитированного в СМИ). Так что театру предстоит возвращать деньги за билеты не только на ближайшие даты — притом, что продажи шли на «отлично» и театр на майских праздниках ждал аншлаги.

Малый драматический театр под руководством Льва Додина опечатали в ночь на 6 мая. Сам худрук при этом в театре, да и в городе, не был, но он определенно находится в стране. Как и Данила Козловский — по данным «Фонтанки», актер сейчас в Москве, старается своими силами урегулировать опасную ситуацию, из-за которой под удар попали его коллеги. Ранее театр переносил спектакль «Коварство и любовь», в котором занят Козловский, с 22 и 23 апреля на 23 и 24 мая. По информации наших источников, на предстоящем судебном заседании проверяющие органы будут упирать на необходимость закрытия МДТ на 90 дней. Кроме того, планируется проверить и его финансово-хозяйственную деятельность.

В настоящее время при заходе на сайт театра зритель видит всплывающее объявление о приостановке деятельности МДТ и о том, что средства за приобретенные билеты можно вернуть в полном объеме. Напомним, 27 февраля 2022 года Данила Козловский посредством соцсетей обратился к Владимиру Путину с просьбой «остановить страшную беду». Кроме того, он дал интервью Ирине Шихман*, за которое его обвинили в экстремизме — хотя сам Козловский позже объяснил, что приведенные цитаты были сказаны на съемочной площадке исторического сериала про революцию. Высказывания актера попросил проверить общественный деятель Виталий Бородин, заподозрив его в дискредитации Вооруженных сил России. Козловский подал к нему иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, но суд его не принял.

Также актера обвиняли в том, что он якобы сбежал из России — он ответил, что уезжал лишь на несколько дней в перерывах между спектаклями, чтобы навестить свою дочь, которая растет в США.