«Я раздавлен». Артисты МДТ — о том, как они думают о закрытии театра

«Фонтанка» связалась с артистами Малого драматического театра, чтобы спросить, что они почувствовали, узнав, что двери театра опечатаны, а спектакли — пока до 12-го мая — отменены.

«Я очень огорчен, конечно, — что я могу испытывать, когда запрещается спектакли играть? Я не вижу веских причин, не понимаю, в чем дело. Могли бы объяснить, но никакого объяснения нет — и закрыли. Это, конечно, очень неприятно», — поделился ощущениями заслуженный артист России Сергей Козырев, 1 мая отметивший 70-летие, из которых 40 лет он посвятил МДТ.

«И то, что мы дожили до такого, — никто бы не мог подумать, — продолжил он. — Причем все началось как бы с Данилы Козловского, но на самом деле, то, что было написано про него, — вранье сплошное. Я знаю очень хорошо Данилу и хорошо к нему отношусь; все, что написано про него, — конечно, ложь».

Артист также обеспокоен дальнейшим будущим театра и опечален неизвестностью — в контексте отмены спектаклей. «Конечно, грустно: у меня должен был быть спектакль 8-го, «Шоколадный солдатик», но я его не буду играть в этот раз. Надеюсь, что еще сыграю, — поделилась молодая актриса театра Надежда Некрасова, играющая на этой сцене пять лет. — Я не могу ни с чем связывать закрытие театра, потому что не знаю, что произошло, и с какой проверкой ходили — мне просто сказали, что спектакля не будет. Надеюсь на лучшее».

Некоторые артисты в беседе с «Фонтанкой» были настроены менее оптимистично. «Я раздавлен — что еще можно сказать? — расстроен Адриан Ростовский, артист МДТ с 1996 года, выпускник режиссерского класса Льва Додина. — Я узнал об этом опечатывании вчера ночью, и до сих пор глаз не сомкнул: довольно тяжело это все воспринимать. А как может быть какое-то положительное впечатление, ощущение от произошедшего? Я думаю, все подавлены — я здесь не отличаюсь оригинальностью». Он рассказал, что многие стараются морально поддержать его в непростой момент.

«Мне звонят, говорят «держись» — а как «держись»? Как держаться? Работы нету, вероятно, и денег не будет, — рассудил он. — Вишневский (Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Петербурга. — Прим. ред.) писал, что после суда, который должен состояться числа 11-го, наверное, дадут театру 90 дней на исправление огрехов, которые были найдены во время комиссии. И на это время театр будет закрыт. Это не может приносить радости никакой. У меня сегодня должен был быть спектакль, и три дня подряд должны были быть спектакли. Я люблю свою работу, и вот меня этой работы лишили... Что я могу сказать? Никакого воодушевления у меня нет!»