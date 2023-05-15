Спасибо, устранили. Суд принял к производству дело МДТ и благодарности Роспотребнадзору

Роспотребнадзор устранил пробелы в материалах с претензиями к МДТ, а театр — сами нарушения. По крайней мере, так настаивает представитель. Изучать доказательства готов Куйбышевский районный суд Петербурга.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 15 мая, дело об административном правонарушении Театра Европы принято к производству. Заседание назначено на среду, 17 мая.
«Представитель театра в объяснениях поблагодарил Роспотребнадзор за указания на имеющиеся нарушения. Сообщил, что все уже устранено. Доказательства устранения будут представлены в суде», — добавили в пресс-службе.
Роспотребнадзор предъявил МДТ нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Санкции предполагают штраф или паузу в работе сроком до 90 дней. Двери театра уже закрыты, об отмене спектаклей объявлено.
Ревизоры уместили в протокол под два десятка претензий: от дефектов отделки и непромаркированных швабр до помады на столе в столовой. Несмотря на объём перечня, суд не увидел в нём предпосылок к новой эпидемии. Роспотребнадзор попросили убедительнее обосновать угрозу, из-за которой составитель материалов настаивает на временной остановке работы театра.