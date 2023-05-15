Спасибо, устранили. Суд принял к производству дело МДТ и благодарности Роспотребнадзору

Роспотребнадзор устранил пробелы в материалах с претензиями к МДТ, а театр — сами нарушения. По крайней мере, так настаивает представитель. Изучать доказательства готов Куйбышевский районный суд Петербурга.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 15 мая, дело об административном правонарушении Театра Европы принято к производству. Заседание назначено на среду, 17 мая.



«Представитель театра в объяснениях поблагодарил Роспотребнадзор за указания на имеющиеся нарушения. Сообщил, что все уже устранено. Доказательства устранения будут представлены в суде», — добавили в пресс-службе.

