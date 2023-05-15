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    Спасибо, устранили. Суд принял к производству дело МДТ и благодарности Роспотребнадзору

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    Роспотребнадзор устранил пробелы в материалах с претензиями к МДТ, а театр — сами нарушения. По крайней мере, так настаивает представитель. Изучать доказательства готов Куйбышевский районный суд Петербурга.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 15 мая, дело об административном правонарушении Театра Европы принято к производству. Заседание назначено на среду, 17 мая.

    «Представитель театра в объяснениях поблагодарил Роспотребнадзор за указания на имеющиеся нарушения. Сообщил, что все уже устранено. Доказательства устранения будут представлены в суде», — добавили в пресс-службе.

    Роспотребнадзор предъявил МДТ нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Санкции предполагают штраф или паузу в работе сроком до 90 дней. Двери театра уже закрыты, об отмене спектаклей объявлено.

    Ревизоры уместили в протокол под два десятка претензий: от дефектов отделки и непромаркированных швабр до помады на столе в столовой. Несмотря на объём перечня, суд не увидел в нём предпосылок к новой эпидемии. Роспотребнадзор попросили убедительнее обосновать угрозу, из-за которой составитель материалов настаивает на временной остановке работы театра.

    5 мая Роспотребнадзор пришел в Малый драматический театр — Театр Европы и опечатал его по требованию прокуратуры Петербурга. «Фонтанка» подробно писала об этом. Также об этом высказались многие артисты.

    Визит Роспотребнадзора в театр в кулуарах связывали со сложной ситуацией вокруг ведущего актера Данилы Козловского. Общественный деятель Виталий Бородин потребовал проверить его слова на дискредитацию Вооруженных сил России. Козловский подал к нему иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, но суд его не принял.

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