Закрытие Малого драматического театра продлено — объявлена отмена спектаклей

Малый драматический театр — Театр Европы 12 мая сообщил об отмене спектаклей по 16 мая включительно.

«Дата судебного заседания не определена», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях МДТ.

«Билеты подлежат возврату по месту их приобретения, деньги будут возвращены в полном объёме, — сообщают в МДТ. — Если вы приобретали билеты на официальном сайте театра, дополнительных действий для возврата не требуется. Касса театра работает ежедневно с 12 до 19 часов».

Напомним, деятельность театра была временно приостановлена Роспотребнадзором на основании протокола от 5 мая.



Куйбышевский райсуд 11 мая вернул в Роспотребнадзор материалы дела об административном правонарушении в отношении Театра Европы. В материалах дела не нашли доказательств того, как именно выявленные нарушения (среди которых такие как отсутствие маркировки на инвентаре или отсутствие отметок о сделанных прививках от брюшного тифа у уборщиц) несут угрозу жизни и здоровью.



В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» пояснили, что «временный запрет деятельности, который был наложен на МДТ, по закону не может превышать 7 суток». И в КоАП нет положений о возможности его продления. А значит, если в материалы не будут внесены необходимые дополнения и суд не рассмотрит их в установленный срок, театр сможет открыть двери.



Однако в театре «Фонтанке» заявили, что в настоящее время ждут действий от проверяющих структур — тех, кто их, собственно, и опечатал. «Пока никто не пришел и не дал играть спектакли, — прокомментировали решение в пресс-службе. — Суда пока не было, а в нашем определении написано: «до судебного разбирательства». Так что продолжаем нести убытки».

При этом корреспондент «Фонтанки», побывав возле МДТ, обнаружил, что бумажный листик, заклеивавший дверь театра снаружи, с уведомлением о приостановлении деятельности театра уже отсутствует. Сотрудники театра, стоявшие у входа, признались, что листик пропал еще на праздниках. А кто его унес, неизвестно. «Наверное, прохожие», — пожали плечами там.

