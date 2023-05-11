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    Суд в Петербурге вернул «санитарное» дело МДТ Роспотребнадзору. Откроет ли это театр — выясняла «Фонтанка»

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    Куйбышевский райсуд вернул в Роспотребнадзор материалы дела об административном правонарушении в отношении Театра Европы. Ведомству придется либо в кратчайшие сроки устранить препятствующие рассмотрению нарушения, либо открыть театр.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 11 мая, в протоколе выездной проверки в МДТ указано, что два десятка найденных нарушений несут угрозу жизни для населения и могут привести чуть ли не к новой эпидемии. Поэтому Роспотребнадзор просил приостановить деятельность театра.

    Однако суд не увидел в материалах доказательств того, как именно выявленные нарушения несут угрозу жизни и здоровью. Поэтому материалы дела, согласно административному законодательству, были возвращены составителю.

    Как пояснили в пресс-службе, временный запрет деятельности, который был наложен на МДТ, по закону не может превышать 7 суток. И в КоАП нет положений о возможности его продления. Поэтому если по истечении семи суток (должны истечь 12 мая) ведомство не внесет необходимые данные в материалы, не передаст их в суд и суд их не рассмотрит, то театр может открыть свои двери.

    6 мая Роспотребнадзор пришел в Малый драматический театр — Театр Европы и опечатал его по требованию прокуратуры Петербурга. «Фонтанка» подробно писала об этом. Также об этом высказались многие артисты.

    Визит Роспотребнадзора в театр в кулуарах связывали со сложной ситуацией вокруг ведущего актера Данилы Козловского. Общественный деятель Виталий Бородин потребовал проверить его слова на дискредитацию Вооруженных сил России. Козловский подал к нему иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, но суд его не принял.

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