Суд в Петербурге вернул «санитарное» дело МДТ Роспотребнадзору. Откроет ли это театр — выясняла «Фонтанка»

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 11 мая, в протоколе выездной проверки в МДТ указано, что два десятка найденных нарушений несут угрозу жизни для населения и могут привести чуть ли не к новой эпидемии. Поэтому Роспотребнадзор просил приостановить деятельность театра.

Однако суд не увидел в материалах доказательств того, как именно выявленные нарушения несут угрозу жизни и здоровью. Поэтому материалы дела, согласно административному законодательству, были возвращены составителю.



Как пояснили в пресс-службе, временный запрет деятельности, который был наложен на МДТ, по закону не может превышать 7 суток. И в КоАП нет положений о возможности его продления. Поэтому если по истечении семи суток (должны истечь 12 мая) ведомство не внесет необходимые данные в материалы, не передаст их в суд и суд их не рассмотрит, то театр может открыть свои двери.

