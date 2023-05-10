Парад, чемпионство «Зенита», как выжил Прилепин и почему остался «Вагнер»: главное за праздники

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Писатель и политик Захар Прилепин чудом остался жив при подрыве авто и даже смог рассказать, как это было. ЧВК «Вагнер», которая собиралась было уже покинуть Бахмут — Артемовск, в результате пока остается. В Петербурге закрыли МДТ по санитарным причинам, и актеру Козловскому там теперь не сыграть. По Дворцовой прошёл парад, а «Зенит» — в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Фонтанка» собрала самые главные новости и события за прошедшие длинные выходные, которые вы могли пропустить из-за праздников.



Покушение на Захара Прилепина



Внедорожник Audi Q7 с писателем и политиком Захаром Прилепиным был подорван на выезде из города Бор в Нижегородской области в самом начале праздников. Погиб пассажир, соратник писателя, но сам Прилепин смог уцелеть. И это действительно чудо — посмотрите, что осталось от крупного внедорожника после взрыва, здесь.



Писателя вертолетом доставили в больницу и прооперировали. Вскоре он уже смог сам рассказать о деталях покушения — подтвердил, что за пять минут до взрыва высадил из машины дочь, и рассказал о первых минутах после ЧП. А на следующий день и вовсе дал интервью местным журналистам, в котором рассказал об охоте и покушениях на себя. Вскоре появились и первые кадры из больничной палаты — на них Прилепин держится бодро. «Работаем потихоньку. Будем побеждать. <...> Все зло будет поругано и порушено», — говорит писатель.



8 мая суд на два месяца заключил под стражу Александра Пермякова, которого обвиняют в подрыве машины Прилепина — его задержали на выходе из местного леса.

Уход ЧВК «Вагнер» и Артемовск



Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который перед праздниками драматично анонсировал вывод подразделений из Артемовска (украинское название — Бахмут) из-за снарядного голода, в итоге сначала заявил, что с ним вышли на связь — пообещали снаряды и заместителя командующего Объединенной группировкой Сергея Суровикина в придачу. А 9 мая, накануне обещанного выхода, уточнил, что ЧВК «Вагнер» пока останется в Бахмуте на несколько дней, хотя компании и выделили всего лишь 10 % от запрашиваемого.



Возмутительный поцелуй c Пугачевой



Ультрапатриотический лагерь в выходные на фоне двух вышеперечисленных событий возмутило видео с похорон модельера Валентина Юдашкина. На церемонии прощания на Троекуровском кладбище в столице появилась певица Алла Пугачева, специально вернувшаяся ради этого в Россию. На кадры попало, как руку примадонны целует пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он выразил соболезнования и обратился к певице: «Как вы? Я очень рад вас видеть», — сказал пресс-секретарь Пугачевой.



В ответ в соцсетях патриотов начали массово появляться высказывания в духе: пока «чиновники будут лобызать руки предателей на всю страну, теракты будут только нарастать». Все реакции читайте здесь.

Закрытие МДТ, в котором играл роль Козловский

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Малый драматический театр — Театр Европы на Рубинштейна опечатали до 12 мая по требованию прокуратуры Петербурга. Формулировки в постановлении привычно формальны. При этом в театральной среде вопрос связывают с выражением своих политических взглядов артистом Данилой Козловским, который задействован в постановках МДТ.



Еще в феврале прошлого года Данила Козловский посредством соцсетей обращался к Владимиру Путину с просьбой «остановить страшную беду». И давал интервью, за которое его обвинили в экстремизме. Недавно высказывания актера попросил проверить общественный деятель Виталий Бородин, заподозрив его в отъезде из России и дискредитации Вооруженных сил России. Козловский подал к нему иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, но суд его не принял.

«Я никуда не «сваливал», я живу и работаю в России, здесь моя земля, моя родина, которую я очень люблю», — ответил актер в своем телеграм-канале. Что думают артисты театра о закрытии МДТ — читайте в нашем материале.

«Зенит» — чемпион России

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербургский «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:2 и, набрав в общей сложности 64 очка, досрочно стал чемпионом России по футболу. Это в пятый раз подряд и десятый раз в истории клуба. В честь победы в Петербурге дали команду зажечь факелы Ростральных колонн, а о победе рассказывали даже в метро.

Перед этим на стадионе выступила группа «Тату»: о чем было это выступление — читайте в нашем материале.

9 Мая — парад в Петербурге

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Собрал Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

