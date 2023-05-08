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    Цвет настроения – золотой. Петербург поздравляет «Зенит»

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    5 комментариев

    Пока без кубка, медалей и гуляний, но уже по-чемпионски. «Зенит» пятый раз подряд становится лучшим в стране, а Петербург чествует своих победителей. Лучшие кадры, как всегда, в объективе «Фонтанки».

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    Золотыми сегодня стали «Газпром Арена» и Лахта Центр. Большой проспект Петроградской стороны – в цветах чемпионов, а на здании Российской национальной библиотеки красуется новенькая эмблема «Зенита» с двумя звездочками. Уже по традиции горели факелы Ростральных колонн.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    «Фонтанка» показывала, как зажигательно отмечала свою победу команда. А на самом большом флагштоке Европы теперь реет обновленное знамя сине-бело-голубых. Все это стало возможным благодаря невероятной победе в битве со «Спартаком». Подробнее о ней – в нашем материале.

    Напомним, что церемонию награждения «Зенита» должны провести 13 мая в рамках матча с «Краснодаром».

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    Комментарии 5

    Гость08 Мая 2023 в 01:09
    Прощай футбол....
    +0−0
    Гость08 Мая 2023 в 01:05
    Прикольно
    +0−0
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