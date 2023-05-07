Футболисты Зенита спели «Дорожную» в чемпионской раздевалке, а Семак сказал проникновенную речь

Команда футбольного клуба «Зенит» несмотря на отсутствие официального празднования чемпионства по-своему отметила завоевание десятого титула. Игроки устроили танцы с шампанским на столе в раздевалке. Особенно зажигательным у них получилось исполнение песни «Дорожная» группы «Ленинград». Пели ее даже бразильские легионеры.

В перерыве между песнями к команде вернулся главный тренер Сергей Семак, которого ранее получил свою порцию шампанского на пресс-конференции. Он произнес перед командой проникновенную речь.



«Горжусь командой, вы просто молодцы. Вы не представляете, что вы сделали для всех болельщиков, для страны, для всех, кто болеет за наш клуб. Вы все герои, заслужили абсолютно. Горжусь каждым из вас», — заявил Сергей Семак.

