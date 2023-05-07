Десятикратные. Как «Зенит» обыграл «Спартак» и завоевал вторую звезду

Странное выступление «Тату», рекордная посещаемость и валидольная победа «Зенита» — отдел спорта «Фонтанки» о том, как петербургский клуб в десятый раз стал чемпионом.

Чемпионский матч «Зенита» против «Спартака» получился чемпионским во всех отношениях. На трибунах «Газпром Арены» удалось собрать 48893 зрителей — рекорд для эпохи Fan ID, который вряд ли в ближайшее время удастся превзойти. При этом, как заверил директор «Зенита» по ВИП и розничным продажам Илья Шадхан, лишь 10 % билетов были реализованы бесплатно в рамках социальной программы клуба.



«Возможность поддержать команду в принципиальном матче получили болельщики, которые не имеют возможность приобрести билет», — отметил он.

Достоверность этой цифры проверить невозможно. Отметим лишь, что еще за два дня до игры в соцсетях разных государственных и муниципальных учреждений можно было без проблем найти активные промокоды для получения бесплатных билетов. А вот с покупкой были проблемы. На официальном сайте билеты то появлялись, то исчезали.

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Из удивительного: на гостевой трибуне собралось несколько сотен фанатов «Спартака», которые, вроде бы, тоже бойкотируют Fan ID. Сложно сказать, насколько это были настоящие фанаты: доступ к ним был строго ограничен.

За две недели до матча началась мощная реклама выступления группы «Тату». Подавалось это все максимально пафосно: воссоединение легендарного коллектива. Хотя таких «воссоединений» у группы в последнее время бывает по несколько раз в год. Тем не менее, это было действительно событие. Но на выходе получилось далеко не так масштабно. Юлия Волкова и Елена Катина вышли за десять минут до стартового свистка, исполнили один из главных своих хитов «Нас не догонят» и убежали. А разговоров-то было.

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Игра началась бодро. На 14 минуте вратарь «Спартака» Александр Селихов не смог сразу выбить мяч и в панике пробил прямо в Клаудиньо. От бразильского легионера «Зенита» мяч отлетел в ворота.

Для гостей из столицы это был очень обидный гол, но они не загрустили и даже пару раз после этого огрызнулись. А потом и вовсе отыгрались.

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На 33 минуте Квинси Промес прострелил во вратарскую, а Кейта Бальде в касание беспрепятственно замкнул, хотя вокруг него было сразу трое защитников «Зенита»: Роберт Ренан, Родригао и Дуглас Сантос.



Впрочем, «Зенит» почти сразу вернул себе лидерство в матче. На 40 минуте Клаудиньо сыграл в пас Малкомом, отдал Андрею Мостовому и сумел рикошетом от Тавареша заковырял в угол. К главному судье матча Павлу Кукуяну у красно-белых по этому голу осталось немало вопросов — на газоне в результате столкновения с Далером Кузявым оказался Роман Зобнин, а перед этим упал Кейта Бальде, которому на ногу наступил Роберт Ренан.

Во втором тайме Кукуян проявил больше строгости. Сначала он не пожалел «Спартак»: на 75 минуте Алексис Дуарте грубо сфолил на Малкоме, прыгнув ему шипами в голень, за что был удален с поля. Гости остались в меньшинстве. В тот момент казалось, что вопрос с чемпионством решен. Но тут Чистяков решил вернуть интригу и сфолил в штрафной соперника против Кристофера Мартинса. Кукуян назначил пенальти в ворота Михаила Кержакова. Промес пробил точно и сравнял счет.

Сразу после этого Семак сменил в очередной раз ничего не показавшего Матео Кассьерру на Ивана Сергеева. Как оказалось, это было гениальным решением. Именно Сергеев в добавленное время замкнул прострел Густаво Мантуана, который тоже вышел чуть ранее на замену.

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Финальный свисток спустя пару минут зафиксировал победу «Зенита» со счетом 3:2, а вместе с ним и досрочное чемпионство в сезоне 2022/23.

Этот титул стал для петербургского клуба десятым в истории и пятым подряд. Только, как следует отпраздновать это событие на поле не получилось. Руководство Российской премьер-лиги почему-то не разрешило провести церемонию награждения после игры со «Спартаком». Игрокам не вынесли даже золотые футболки.

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Зато включили классическую песню группы Queen «We Are the Champions», а на трибунах замахали флагами с обновленной эмблемой, на которой теперь красовались две звезды (по одной за каждые пять чемпионств). По-настоящему пообещали отпраздновать на матче с «Краснодаром» 13 мая.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

