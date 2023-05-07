«Зенит» не будут награждать после матча со «Спартаком» в случае чемпионства

Официальная церемония награждения футбольного клуба «Зенит» не состоится после матча со «Спартаком» даже в случае завоевания чемпионства. Об этом 7 мая пишет «Матч ТВ» со ссылкой на президента Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александра Алаева.



По его словам, решение было принято по согласованию с «Зенитом». Если петербуржцы все-таки завоюют титул в этой игре, то награждение состоится 13 мая после домашней встречи с «Краснодаром».



Напомним, что для досрочного чемпионства «Зениту» нужно победить «Спартак» с любым счетом. Также существует шанс на титул в случае ничейного результата, но для этого ЦСКА не должен победить «Оренбург».

