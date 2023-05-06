Проверку в МДТ в Петербурге начали после обращения гражданина

Проверку в Малом драматическом театре Льва Додина (МДТ) в Петербурге провели после обращения гражданина в прокуратуру, стало известно «Фонтанке» 6 мая.
В помещении на улице Рубинштейна работали специалисты МЧС и Роспотребнадзора. Там выявили нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства.
Двери МДТ оказались опечатаны вечером 5 мая. На следующий день стало известно о временной приостановке показа спектаклей для публики. Зрителям вернут деньги. В Роспотребнадзоре позже заявили о временном запрете деятельности театра до решения суда.
Ранее театр был вынужден переносить спектакли, в которых задействован актер Данила Козловский, которого заподозрил в дискредитации Вооруженных сил России общественный деятель Виталий Бородин, попросив провести проверку. Козловский подал к нему иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, но суд его не принял.