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    Проверку в МДТ в Петербурге начали после обращения гражданина

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    22 комментария

    Проверку в Малом драматическом театре Льва Додина (МДТ) в Петербурге провели после обращения гражданина в прокуратуру, стало известно «Фонтанке» 6 мая.

    В помещении на улице Рубинштейна работали специалисты МЧС и Роспотребнадзора. Там выявили нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства.

    Двери МДТ оказались опечатаны вечером 5 мая. На следующий день стало известно о временной приостановке показа спектаклей для публики. Зрителям вернут деньги. В Роспотребнадзоре позже заявили о временном запрете деятельности театра до решения суда.

    Ранее театр был вынужден переносить спектакли, в которых задействован актер Данила Козловский, которого заподозрил в дискредитации Вооруженных сил России общественный деятель Виталий Бородин, попросив провести проверку. Козловский подал к нему иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, но суд его не принял.

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    МДТПроверкаДанила Козловский
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    Комментарии 22

    Гость06 Мая 2023 в 13:01
    ЛЕНИН

    "Важно не наше мнение об искусстве. Важно также не то, что даст искусство нескольким сотням, даже нескольким тысячам общего количества населения, исчисляемого миллионами.
    ИСКУССТВО ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ
    Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс.
    Оно должно быть понято этими массами и любимо ими. Оно должно об'единять чувство, мысль и волю этих масс, подымать их.
    Оно должно пробуждать в них художников и развивать их.
    Должны ли мы небольшому меньшинству подносить сладкие утонченные бисквиты, тогда как рабочие и крестьянские массы нуждаются в черном хлебе? Я понимаю это, само собой разумеется, не только в буквальном смысле слова, но и фигурально, мы должны всегда иметь перед глазами рабочих и крестьян. Ради них мы должны научиться хозяйничать, считать. Это относится также к области искусства и культуры".
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