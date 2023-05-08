Их не догнали. О чем на самом деле было выступление «Тату» на матче «Зенит» — «Спартак»

Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Явление группы «Тату» перед матчем «Зенит» — «Спартак» длилось ровно пять минут. И это просто фантастика, если вспомнить, что за время своей прошлой активности группа грубо и предумышленно нарушила как минимум два очень серьезных современных российских закона.

На небольшой сцене над чашей стадиона прямо перед Юлей Волковой и Леной Катиной выстроился такой частокол из людей со съемочным оборудованием, что выглядело это как мем: «Не спугните, это последние! Специально привезли, из заповедника».

Продвигать «воссоединение группы «Тату» на один вечер» федеральные информагентства начали за две недели до знакового матча «Зенит» — «Спартак». В соцсетях замелькала афиша с Юлей Волковой и Леной Катиной. Комментаторы строили предположения: «все ради денег», «будет сет из пяти песен», «обещают концерт». Самые продвинутые постили фото беременной Рианны, выступающей на Супербоуле после пятилетнего перерыва в концертах. Но Рианна тогда выдала аж 12 своих хитов, балансируя на летающей платформе. А в случае «Тату» тайминг как бы намекал, что раскатывать губу не стоит: выход группы был запланирован всего за десять минут до начала матча.

Игорь Руссак / «Фонтанка.ру»

Нельзя сказать, что стадион ждал именно «Тату». Да, встретили аплодисментами, проводили тоже, но глазели скорее как на диковинку, а не на кумиров юности, и явно не догоняли смысл происходящего. Если бы на сцену вывели поющую капибару, эффект по шкале мимиметра был бы примерно тот же.

В предыдущий раз дуэт «воссоединялся» в сентябре 2022 года в Минске. Тогда фанаты тоже сетовали, что выступление вышло очень коротким. Но по сравнению с тем, что увидел Петербург 7 мая, это было настоящее шоу: певицы прибыли на стадион «Динамо» на бензовозе, прямо как в своем культовом клипе, и исполнили аж три хита: «All The Things She Said», «Не верь, не бойся, не проси» и «Нас не догонят!».

«Газпром Арене» достался только один, последний. Да и вообще по всем признакам это было последнее выступление группы.

«Тату», которые всегда выбирали для сцены образы если не одинаковые, то хотя бы в одном стиле или — на совсем уж крайний случай — в одинаковой цветовой гамме, в этот раз выглядели как персонажи из разных анекдотов. Лена Катина, на предпоследнем месяце беременности, появилась в широких, как балтийское небо, голубых брюках и распахнутой спортивной куртке. Юля Волкова, в серебристой мини-юбке, как будто нарочно закатала свою ветровку, чтобы оголить плоский живот. За спинами девушек выстроился женский хор в строгих черных платьях. Кажется, пел преимущественно он. Тем временем на футбольном поле под недвусмысленное «Нас не догонят!» происходило организованное хореографическое шествие одинаково одетых спортивных подростков, которые, в силу возраста, не застали времен, когда «черненькая» и «рыженькая» из «Тату» целовались во время своих выступлений при каждом удобном случае. С 5 декабря 2022 года, напомним, это стоит 800 тысяч рублей для физических и должностных лиц и до 10 миллионов рублей — для лиц юридических. По иронии судьбы именно столько — примерно по 10 миллионов каждой — молва приписывала девушкам за прошлогоднее пятнадцатиминутное шоу в Минске.

Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

А еще молодежь наверняка не вспомнила, как 25 февраля 2003 года «Тату» выступила в лонгсливах с матерным пацифистским лозунгом, прямое цитирование которого сегодня привело бы Фемиду в двойной трепет. Тогда девушки имели в виду войну в Ираке, к которой вовсю готовились США, и продемонстрировали свои лозунги во время исполнения песни «All the Things She Said» на американском канале NBC. Сегодня — никто бы и разбираться не стал: ничем не прикрытый мат, помноженный на дискредитирующие слова. А тогда эта манифестация изрядно подняла рейтинг «Тату» среди западной, преимущественно американской, публики. И очевидным образом повысила продажи мерча и компакт-дисков.

Зато болельщики «Зенита» не могли не обратить внимания на то, где именно 7 мая «Тату» спели свою лебединую песню. Сцену для эстрадных выступлений вклинили в то самое место, где когда-то в прошлой жизни огромные, страшные, голые по пояс мужики под сине-бело-голубыми флагами стучали в исполинские барабаны и хором орали кричалки. До введения злосчастной системы Fan ID здесь был фанатский сектор. А теперь здесь скандируют «Нужен гол!» и поют «Катюшу» после мяча в ворота «Зенита» женщины средних лет и студенты. Зато пускают на сектор буквально всех подряд. Даже билет показывать не нужно. Так все-таки что это было? Вероятно, очередная визуализация надписи с кольца царя Соломона: «Пройдет и это». Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

