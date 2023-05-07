«Злюсь от бессилия». Ультрапатриотический лагерь бурлит от поцелуя Песковым руки Пугачевой

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову второй день припоминают то, что он поцеловал руку певицы Аллы Пугачевой на похоронах модельера Валентина Юдашкина.

Масла в огонь, полыхающий в ультрапатриотическом телеграм-лагере, подлило то, что в Нижегородской области в это время оказывали помощь раненому при покушении Захару Прилепину. Писатель выжил. Его водитель, 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин с позывным «Злой», погиб.



Эти события шли параллельно и не могли не вызвать у общественных деятелей бурную реакцию.



«Есть ли «днище» у Пескова? - Нет, гнусность его бездонна…» - резко и лаконично высказался о них экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).

«Я не знаю, какова на вкус рука этой старушки, но точно знаю, что в этой стране её жизни ничего не угрожает. А Захару Прилепину угрожает. Всем нам, братья и сестры, угрожает. Знаете, где я завтра буду? Я сам толком не понимаю. "Дорога мой дом" - это не образ жизни, это алгоритм выживания. На этом фоне приезд Пугачевой в Москву - это такой же БПЛА, который прилетел на Красную. Может на парад 9 мая ее пригласим? - возмутился музыкант, автор неформального гимна ЧВК "Вагнер" Аким Апачев и добавил. - Злюсь от бессилия, но мы все равно их всех убьем!»



Осмыслить два «вроде никак не связанных» события попыталась и главный редактор Regnum Марина Ахмедова. «Да-да, мы все знаем про старомодное благородство с дамой. Но он - пресс-секретарь президента, на которого смотрит вся страна. Что он хотел этим показать, целуя руку женщины, поддерживающую вместе со своим мужем армию другой страны? Что он выше всего этого? А выше чего? Выше бойцов, погибающих на передовой? Выше людей, разорванных снарядами Украины? Выше народа России?» - написала она.

«И, казалось бы, да, эти события не связаны. Но пока чиновники будут лобызать руки предателей на всю страну, теракты будут только нарастать», - считает Ахмедова.



С мистического ракурса на произошедшее посмотрел петербургский блогер Павел Смоляк. «Дмитрий Песков, вероятней всего, ангел смерти, - написал он. - Только так можно объяснить его приход на кладбище и поцелуй руки Аллы Пугачевой. На месте народной артистки я бы начинал нервничать. Быть может, Аннушка уже разлила масло».



Петербургский юрист Наталья Шатихина отметила, что у нее нет ненависти или истерии по отношению к Пугачевой и детально разобрала увиденное с точки зрения этикета: «Ситуация, когда пресс-секретарь главы государства склоняется к руке сидящей, если я правильно вижу, женщины (пусть очень немолодой, пусть это старомодная галантность), особенно после ее нескольких заявлений, это крайне неудачное поведение с учетом места. Будь это вдова, никто слова бы не сказал. Целовать руку на кладбище вообще так себе жест… Поцелуй руки женщины - это выражение восхищения гендерного толка, либо, особенно сидящей, почтения от стоящего ниже по рангу».



«Ничего не меняется в России, - уверена актриса Мария Шукшина. - Целование Песковым руки той "женщины, которая предаёт", не напоминает ли поздравление, которое посылалось в мае 1905г в оздоровительный центр Японскому императору, в связи с победой японского флота над русским при Цусиме? Даже если пресс-секретарь президента считает, что культуру мы уже проиграли, я так не считаю. Как и миллионы моих соотечественников!»

Певица и исполнительница хита «Вагнер» Вика Цыганова в комментариях к посту издания Starhit в соцсетях высказала мнение, что, «если бы там был Алкин», «он (вероятно, имеется в виду Песков. - Прим. ред.) бы тоже прогнулся». «Одного поля ягоды», - заключила она и поставила смайлик-клубничку.



Телеведущий Владимир Соловьев пока не высказался об этом эпизоде (возможно, сделает это сегодня в воскресной программе), но ранее он эмоционально отреагировал на возвращение Пугачевой в Россию.



«Я не понимаю, почему пустили Пугачеву назад. То есть это что, все можно? Можно нести все, что угодно про страну, <...> а потом их пускают назад? Давайте, сейчас ее еще по телевизору покажите, дайте концерт провести, в ножки ей упадите, цветами встретьте. Это же осчастливило, кормилица вернулась! А в этот момент пацаны на фронте», - говорил он 4 мая в эфире «Соловьев Live».



К слову, большинство читателей телеграм-канала «Фонтанки» не увидели в жесте Пескова ничего особенного. На момент публикации в нашем опросе приняли участие более семи тысяч пользователей. 32 % из них решили, что пресс-секретарь президента «тоже человек» и имеет право на личное отношение к другим персонам.

Четверть опрошенных заявили, что примадонне можно все. Чуть меньше (21%) возмутились поведением Пескова и отметили, что пресс-секретарю президента нельзя себя так вести. Как минимум на публике. 16 % участников несмотря на относительную аполитичность заметили в его действиях непоследовательность.

