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    Замок Пугачевой в деревне Грязь выставлен на продажу, но директор это не комментирует

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    Замок примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, расположенный в подмосковной деревне Грязь, выставлен на продажу, сообщает 1 октября издание Starhit. За имение продавец рассчитывает получить миллиард рублей.

    В настоящее время в замке живет внук Пугачевой Никита Пресняков и присматривает за владениями примадонны.

    Однако директор певицы Елена Чупракова отказалась комментировать РИА Новости информацию о продаже замка.

    Супруг певицы Максим Галкин* 16 сентября был включен в реестр физлиц-иноагентов. Пугачева публично поддержала своего мужа, попросив зачислить в иноагенты и ее вслед за супругом, которого она назвала «честным, порядочным и искренним человеком, патриотом России». Чуть позже певицу попросили проверить на предмет дискредитации армии ВС РФ.

    Недавно стало известно, что примадонна на частном самолете с двумя детьми улетела из Москвы за границу. Максим Галкин, по сообщениям СМИ, находится в Израиле.

    *Включён Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.

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