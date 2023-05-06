«Я очень рад вас видеть». Песков поцеловал руку Пугачевой на похоронах Юдашкина

Пользователи соцсетей обсуждают видео с похорон российского модельера Валентина Юдашкина, с которым 6 мая прощаются на Троекуровском кладбище. В кадре — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и певица Алла Пугачева, которая вернулась в Россию, чтобы посетить похороны .

Песков, увидев Пугачеву, выразил ей соболезнования и сказал, что рад ее видеть, поцеловав руку. «Как вы? Я очень рад вас видеть», — сказал пресс-секретарь примадонне.

О смерти Валентина Юдашкина стало известно 2 мая. Ему было 59 лет. В последние годы модельер тяжело болел. Что кутюрье оставил после себя в мире моды — в нашем материале.