Алла Пугачева приехала проститься с модельером Валентином Юдашкиным

Недавно вернувшаяся в Москву певица Алла Пугачева 6 мая приехала на Троекуровское кладбище проститься с модельером Валентином Юдашкиным, Как передает MSK1, примадонна появилась на публике в черной шляпе и быстро прошла к траурному залу.
Кроме нее, на похороны также приехали артисты Владимир Винокур и Клара Новикова, журналист Эвелина Хромченко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, певец Олег Газманов и многие другие.
О смерти Валентина Юдашкина стало известно 2 мая. Ему было 59 лет. В последние годы модельер тяжело болел. Что кутюрье оставил после себя в мире моды — в нашем материале.
Чуть раньше, 30 апреля, из жизни ушел 86-летний Вячеслав Зайцев. В последние годы его самочувствие также существенно ухудшалось. Его похоронили 4 мая.