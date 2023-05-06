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    Алла Пугачева приехала проститься с модельером Валентином Юдашкиным

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    Недавно вернувшаяся в Москву певица Алла Пугачева 6 мая приехала на Троекуровское кладбище проститься с модельером Валентином Юдашкиным, Как передает MSK1, примадонна появилась на публике в черной шляпе и быстро прошла к траурному залу.

    Кроме нее, на похороны также приехали артисты Владимир Винокур и Клара Новикова, журналист Эвелина Хромченко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, певец Олег Газманов и многие другие.

    О смерти Валентина Юдашкина стало известно 2 мая. Ему было 59 лет. В последние годы модельер тяжело болел. Что кутюрье оставил после себя в мире моды — в нашем материале.

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    Чуть раньше, 30 апреля, из жизни ушел 86-летний Вячеслав Зайцев. В последние годы его самочувствие также существенно ухудшалось. Его похоронили 4 мая.

    В прошлом году Алла Пугачёва вслед за мужем Максимом Галкиным* покинула Россию после начала СВО на Украине. Замок примадонны российской эстрады, расположенный в подмосковной деревне Грязь, выставили на продажу. Сообщалось, что за имение продавец требовал миллиард рублей.

    В конце августа стало известно, что Пугачева приехала в Россию. Однако в октябре певица сообщила, что находится в Израиле.

    Супруг певицы Максим Галкин* 16 сентября был включен в реестр физлиц-иноагентов. Пугачёва публично поддержала своего мужа, попросив зачислить в иноагенты и её вслед за супругом, которого она назвала «честным, порядочным и искренним человеком, патриотом России». Чуть позже певицу попросили проверить на предмет дискредитации ВС РФ.

    *Включён Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.

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