Алла Пугачева приехала проститься с модельером Валентином Юдашкиным

Недавно вернувшаяся в Москву певица Алла Пугачева 6 мая приехала на Троекуровское кладбище проститься с модельером Валентином Юдашкиным, Как передает MSK1 , примадонна появилась на публике в черной шляпе и быстро прошла к траурному залу.

Кроме нее, на похороны также приехали артисты Владимир Винокур и Клара Новикова, журналист Эвелина Хромченко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, певец Олег Газманов и многие другие.



О смерти Валентина Юдашкина стало известно 2 мая. Ему было 59 лет. В последние годы модельер тяжело болел. Что кутюрье оставил после себя в мире моды — в нашем материале.