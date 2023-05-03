Певица Алла Пугачева прилетела в Москву. Об этом 3 мая сообщает ТАСС со ссылкой на её помощницу Елену Чупракову.



В субботу, 6 мая, на Троекуровском кладбище запланировано прощание с модельером Валентином Юдашкиным. Кутюрье тепло общался с артисткой. Одними из последних фотографий с дизайнером оказались кадры с Пугачевой. А 4 мая в подмосковном Щелково состоится прощание с Вячеславом Зайцевым.

На вопрос о том, отправится ли певица на церемонию, Чупракова не смогла ответить однозначно. «Я пока у нее даже не спрашивала еще», — сказала она.

О смерти Валентина Юдашкина стало известно накануне. Ему было 59 лет. В последние годы он тяжело болел. Что кутюрье оставил после себя в мире моды — в нашем материале.