    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    5 м/с, зап

    764мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.96eur87.66
    ТЕМА ДНЯ

    Ночью дроны пытались атаковать резиденцию Путина

    Певица Алла Пугачева прилетела в Москву

    5 комментариев

    Певица Алла Пугачева прилетела в Москву. Об этом 3 мая сообщает ТАСС со ссылкой на её помощницу Елену Чупракову.

    В субботу, 6 мая, на Троекуровском кладбище запланировано прощание с модельером Валентином Юдашкиным. Кутюрье тепло общался с артисткой. Одними из последних фотографий с дизайнером оказались кадры с Пугачевой. А 4 мая в подмосковном Щелково состоится прощание с Вячеславом Зайцевым.

    На вопрос о том, отправится ли певица на церемонию, Чупракова не смогла ответить однозначно. «Я пока у нее даже не спрашивала еще», — сказала она.

    О смерти Валентина Юдашкина стало известно накануне. Ему было 59 лет. В последние годы он тяжело болел. Что кутюрье оставил после себя в мире моды — в нашем материале.

    Напомним, в прошлом году Алла Пугачёва вслед за мужем Максимом Галкиным* покинула Россию после начала СВО на Украине. Замок примадонны российской эстрады, расположенный в подмосковной деревне Грязь, выставили на продажу. Сообщалось, что за имение продавец требовал миллиард рублей.

    В конце августа стало известно, что Пугачева приехала в Россию. Однако в октябре певица сообщила, что находится в Израиле.

    Супруг певицы Максим Галкин* 16 сентября был включен в реестр физлиц-иноагентов. Пугачёва публично поддержала своего мужа, попросив зачислить в иноагенты и её вслед за супругом, которого она назвала «честным, порядочным и искренним человеком, патриотом России». Чуть позже певицу попросили проверить на предмет дискредитации армии ВС РФ.

    *Включён Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    Гость03 Мая 2023 в 16:14
    Зачем?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close