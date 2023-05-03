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    Ночью дроны пытались атаковать резиденцию Путина

    Два прощания пройдут через день. Стало известно, где и когда похоронят Зайцева и Юдашкина

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    Ведущие модельеры России упокоятся, как и ушли, через день друг за другом — а вот будут похоронены в противоположных направлениях от центра столицы. Прощание с Вячеславом Зайцевым (открытое) состоится 4 мая в подмосковном Щелково — церемонию начнут в полдень в cоборе Троицы Живоначальной. Упокоится он на Жегаловском кладбище.

    Церемония прощания с Валентином Юдашкиным пройдёт 6 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище — оно также будет открытым.

    Соболезнования со смертью каждого из модельеров выражал президент страны Владимир Путин. Валентина Юдашкина он назвал «блестящим профессионалом, искренним, открытым, очень доброжелательным и обаятельным человеком», отметив, что тот «никогда не шёл проторенными дорогами, своей вдохновенной работой задавал высочайшую планку мастерства и преданного, подвижнического служения избранному делу».

    Говоря о Вячеславе Зайцеве, глава государства отметил, что тот «многое сделал для развития отечественной индустрии моды, превратив ее в настоящее, высокое искусство».

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