Мода будет скучать. Из жизни ушли Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин

Два российских модельера, Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин, ушли из жизни друг за другом.
Зайцеву было 85 лет. Он скончался 30 апреля в реанимации. Причиной стало желудочное кровотечение. Дату похорон до сих пор не объявили.
«Похоронами никто не занимается, тело в морге», — пишут СМИ со ссылкой на помощников Зайцева. Решать вопрос они собрались через мэра Москвы Собянина. Связаться с сыном не получается.
Перед смертью Зайцев стал звездой «тиктока», но есть мнение, что его использовали.
Валентин Юдашкин умер рано — в 59. Он страдал от болезни с 2016-го: боролся, не переставая любить моду и семью. Еще вчера Юдашкин выражал соболезнования в связи со смертью Зайцева, а 2 мая вся страна скорбит по нему самому.
Платье Юдашкина в форме яйца всё еще выставлено в Лувре, а вот военная форма от модельера не прижилась в России.
Мода будет скучать.