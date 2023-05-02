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    Мода будет скучать. Из жизни ушли Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин

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    8 комментариев

    Два российских модельера, Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин, ушли из жизни друг за другом.

    Зайцеву было 85 лет. Он скончался 30 апреля в реанимации. Причиной стало желудочное кровотечение. Дату похорон до сих пор не объявили.

    «Похоронами никто не занимается, тело в морге», — пишут СМИ со ссылкой на помощников Зайцева. Решать вопрос они собрались через мэра Москвы Собянина. Связаться с сыном не получается.

    Перед смертью Зайцев стал звездой «тиктока», но есть мнение, что его использовали.

    Валентин Юдашкин умер рано — в 59. Он страдал от болезни с 2016-го: боролся, не переставая любить моду и семью. Еще вчера Юдашкин выражал соболезнования в связи со смертью Зайцева, а 2 мая вся страна скорбит по нему самому.

    Платье Юдашкина в форме яйца всё еще выставлено в Лувре, а вот военная форма от модельера не прижилась в России.

    Мода будет скучать.

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    Вячеслав ЗайцевВалентин Юдашкин
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 8

    Гость02 Мая 2023 в 22:05
    Ли тоже
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