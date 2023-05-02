Мода будет скучать. Из жизни ушли Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин

Два российских модельера, Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин, ушли из жизни друг за другом.



Зайцеву было 85 лет. Он скончался 30 апреля в реанимации. Причиной стало желудочное кровотечение. Дату похорон до сих пор не объявили.



«Похоронами никто не занимается, тело в морге», — пишут СМИ со ссылкой на помощников Зайцева. Решать вопрос они собрались через мэра Москвы Собянина. Связаться с сыном не получается.

