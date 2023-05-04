Костюм любимого цвета, шатры и звезды. Под Москвой простились с Вячеславом Зайцевым

В подмосковном Щелково 4 мая прошли похороны модельера Вячеслава Зайцева. На них съехались знаменитости — в объектив фотокорреспондентов MSK1 попали Сергей Зверев, Надежда Бабкина, Игорь Гуляев, Бедрос Киркоров, Авангард Леонтьев, жена Никиты Михалкова Татьяна. Присутствовали родственники — внучка и сын, Егор Зайцев.

Прощание проходило не в Москве, а именно в Щелково, поскольку там в последние годы модельер жил в своем особняке, такова была его воля. Однако сравнительно небольшое число звезд, возможно, объясняется именно удаленностью места события. Со слов местного священника, Зайцев часто приходил в собор Троицы Живоначальной, где его теперь отпевали, и запомнился тем, что был «как солнышко». На исповедь его пропускали без очереди, безошибочно узнавая по одежде.

Прощание с дизайнером одежды закономерно отличалось от традиционного в плане нарядов. Так, в свой последний путь Зайцев отправился не в белом, а в красном одеянии — таков был его любимый цвет. Место для могилы было выбрано недалеко от входа на кладбище. Среди присланных венков были замечены с лентами от семьи Иосифа Кобзона, Андрея Малахова и Александра Митрошенкова, а также от города Иванова, откуда родом был модельер.



Через день Москве предстоят еще одни похороны кутюрье — Валентина Юдашкина. С ним простятся 6 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище.