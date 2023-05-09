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    Петербург отмечает 9 мая: онлайн-трансляция

    Появились первые кадры из больничной палаты с Захаром Прилепиным после покушения

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    Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 9 мая опубликовал в своем Telegram-канале фото и видео с писателем Захаром Прилепиным из больницы. Они вместе поздравили россиян с Днем Победы. Судя по кадрам, ролик записан из больничной палаты.

    «Работаем потихоньку. Будем побеждать. <...> Все зло будет поругано и порушено. С Глебом Сергеевичем нас никакие преграды не пугают. За победу!» — сказал Прилепин.

    Глеб Никитин Губернатор Нижегородской области

    Автомобиль Захара Прилепина подорвали 6 мая в Борском районе Нижегородской области, когда он возвращался из новых регионов. Писатель, который находился за рулем, был госпитализирован. Его сослуживец ехал на пассажирском сиденье и погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. По подозрению в причастности к покушению на жизнь Прилепина был задержан Александр Пермяков. На допросе он признался следователю, что действовал по заданию украинских спецслужб. Суд арестовал его на два месяца.

    Фото: Глеб Никитин Губернатор Нижегородской области

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