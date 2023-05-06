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    СК: Подозреваемый в причастности к покушению на Прилепина рассказал, что действовал по заданию украинских спецслужб

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    Задержанный по подозрению в покушении на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков дает показания. Он признался следователям, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.

    Как сообщили 6 мая в пресс-службе СКР, подозреваемый также рассказал, что заложил взрывное устройство на дороге по пути следования автомобиля Прилепина и дистанционно привел его в действие. После этого мужчина попытался скрыться, но был задержан правоохранителями на выходе из леса в другом населенном пункте.

    На видеозаписи допроса, опубликованной Следственным комитетом, Пермяков говорит, что был завербован в 2018 году, а в 2022 въехал на территорию России. Для взрыва, по его словам, он использовал две противотанковые мины.

    Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    Допрос Пермякова продолжается. Эксперты взяли смывы с его рук и одежды для назначения и проведения судебных экспертиз. Устанавливаются другие лица, причастные к теракту.

    Ранее сообщалось, что задержанный в ходе плана «Перехват» мужчина 1993 года рождения был ранее судим. МВД показало кадры с подозреваемым.

    Машину писателя подорвали 6 мая в Борском районе Нижегородской области, когда он возвращался из новых регионов. Его водитель — 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин с позывным «Злой» — погиб. Прилепин получил ранения и сейчас находится в больнице Нижнего Новгорода.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, которое взяла на контроль Генпрокуратура.

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