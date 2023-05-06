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    Полиция показала задержание мужчины, который может быть причастен к покушению на Прилепина

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    Кадры задержания мужчины, который может быть причастен к подрыву автомобиля писателя и политика Захара Прилепина, показало «МВД Медиа» 6 мая.

    МВД медиа

    Ранее судимого мужчину 1993 года рождения задержали трое участковых уполномоченных полиции в ходе плана «Перехват» в Нижегородской области.

    Машину писателя подорвали в Борском районе, когда он возвращался из новых регионов. Его водитель — 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин с позывным «Злой» — погиб. Прилепин получил ранения и сейчас находится в больнице Нижнего Новгорода, куда его доставили вертолетом. Из-за тяжелого состояния писателя консилиум врачей решил отказаться от транспортировки в столичную клинику.

    Следственный комитет квалифицировал покушение на писателя как теракт. Опубликованы фото и видео с места взрыва.

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