Полиция показала задержание мужчины, который может быть причастен к покушению на Прилепина

Кадры задержания мужчины, который может быть причастен к подрыву автомобиля писателя и политика Захара Прилепина, показало «МВД Медиа» 6 мая.
МВД медиа
Ранее судимого мужчину 1993 года рождения задержали трое участковых уполномоченных полиции в ходе плана «Перехват» в Нижегородской области.
Машину писателя подорвали в Борском районе, когда он возвращался из новых регионов. Его водитель — 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин с позывным «Злой» — погиб. Прилепин получил ранения и сейчас находится в больнице Нижнего Новгорода, куда его доставили вертолетом. Из-за тяжелого состояния писателя консилиум врачей решил отказаться от транспортировки в столичную клинику.
Следственный комитет квалифицировал покушение на писателя как теракт. Опубликованы фото и видео с места взрыва.