МВД раскрыло подробности о подозреваемом в подрыве машины Захара Прилепина

Подозреваемого в подрыве автомобиля писателя и политика Захара Прилепина доставляют в отдел полиции, после чего передадут в СК. Мужчина 1993 года был ранее судим, сообщили в МВД РФ.



Подозреваемого задержали трое участковых уполномоченных полиции отдела «Семёновский» в ходе плана «Перехват», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.



Машину писателя подорвали в Боровском районе Нижегородской области, когда он возвращался из новых регионов. Его водитель — 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин с позывным «Злой» — погиб. Прилепин получил ранения.

