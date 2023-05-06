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    МВД раскрыло подробности о подозреваемом в подрыве машины Захара Прилепина

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    Подозреваемого в подрыве автомобиля писателя и политика Захара Прилепина доставляют в отдел полиции, после чего передадут в СК. Мужчина 1993 года был ранее судим, сообщили в МВД РФ.

    Подозреваемого задержали трое участковых уполномоченных полиции отдела «Семёновский» в ходе плана «Перехват», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Машину писателя подорвали в Боровском районе Нижегородской области, когда он возвращался из новых регионов. Его водитель — 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин с позывным «Злой» — погиб. Прилепин получил ранения.

    Следственный комитет квалифицировал покушение на писателя как теракт. Опубликованы фото и видео с места взрыва.

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