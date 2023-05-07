Прилепин впервые рассказал о деталях покушения. За рулем взорванной машины сидел он сам

Писатель Захар Прилепин впервые рассказал из больницы о деталях покушения на свою жизнь и полученных травмах. Он подтвердил, что за пять минут до взрыва автомобиля высадил из него дочь, и выразил благодарность всем, что ему помогал, в том числе молитвой.



«Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем 8 лет. Саша «Злой» Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат», – начал писатель пост в своем телеграмм-канале, опубликованный вечером 7 мая.



Он объяснил, что ему только что дали телефон, и прояснил детали покушения. По словам Прилепина, за рулем автомобиля был он, а не погибший Александр, как писали СМИ ранее. Шубин, наоборот, сидел на пассажирском кресле, взрыв произошел под его колесом.

