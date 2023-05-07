Прилепин впервые рассказал о деталях покушения. За рулем взорванной машины сидел он сам

Писатель Захар Прилепин впервые рассказал из больницы о деталях покушения на свою жизнь и полученных травмах. Он подтвердил, что за пять минут до взрыва автомобиля высадил из него дочь, и выразил благодарность всем, что ему помогал, в том числе молитвой.
«Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем 8 лет. Саша «Злой» Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат», – начал писатель пост в своем телеграмм-канале, опубликованный вечером 7 мая.
Он объяснил, что ему только что дали телефон, и прояснил детали покушения. По словам Прилепина, за рулем автомобиля был он, а не погибший Александр, как писали СМИ ранее. Шубин, наоборот, сидел на пассажирском кресле, взрыв произошел под его колесом.
«Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то», – вспоминает Прилепин.
После этого он попросил принести ему телефон из машины и «отдал все распоряжения». Писателю помогли селяне, соседка сделала укол обезболивающего. За пять минут до взрыва писатель высадил из машины дочь.
В больницу, до которой было три часа езды, его доставили на вертолете за 16 минут, за что он поблагодарил главу Нижегородской области Глеба Никитина. «Уже здесь мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все», – подчеркнул Прилепин.
Он поблагодарил всех, что за него молился. Отдельную благодарность выразил погибшему «Санечке», который несколько раз спасал ему жизнь за восемь лет. Молельню, которую они начинали строить вместе, Прилепин пообещал достроить и назвать в честь святого Александра.
Автомобиль Захара Прилепина подорвали 6 мая в Борском районе Нижегородской области, когда он возвращался из новых регионов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Полиция задержала подозреваемого в причастности к покушению на жизнь Прилепина. Его зовут Александр Пермяков, и на допросе он признался следователю, что действовал по заданию украинских спецслужб.