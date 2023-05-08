Суд арестовал обвиняемого в подрыве машины Захара Прилепина

В Нижегородской области суд на два месяца заключил под стражу Александра Пермякова, которого обвиняют в подрыве машины, где ехал писатель Захар Прилепин. Об этом 8 мая сообщает Генпрокуратура России.
Генпрокуратура России
Фигуранту предъявлено обвинение по статьям о теракте и незаконном обороте оружия. По данным следствия, 6 мая в поселке Пионерское Пермяков осуществил подрыв автомобиля Прилепина. В результате погиб товарищ писателя.
Генпрокуратура России
«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в Генеральной прокуратуре Российской Федерации», — добавили в ведомстве.