Суд арестовал обвиняемого в подрыве машины Захара Прилепина

Автомобиль Захара Прилепина подорвали 6 мая в Борском районе Нижегородской области, когда он возвращался из новых регионов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Полиция задержала подозреваемого в причастности к покушению на жизнь Прилепина. Его зовут Александр Пермяков, и на допросе он признался следователю, что действовал по заданию украинских спецслужб.



В полиции рассказали, что фигурант был задержан после того, как его заметили выходящим из леса. Он вызвал подозрение у сотрудников и «говорил вещи, которые не являются действительностью». По словам мужчины, он якобы ловил куропаток на пруду, однако никаких куропаток и пруда на указанном им месте не было.



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