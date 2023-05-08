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    Суд арестовал обвиняемого в подрыве машины Захара Прилепина

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    В Нижегородской области суд на два месяца заключил под стражу Александра Пермякова, которого обвиняют в подрыве машины, где ехал писатель Захар Прилепин. Об этом 8 мая сообщает Генпрокуратура России.

    Генпрокуратура России

    Фигуранту предъявлено обвинение по статьям о теракте и незаконном обороте оружия. По данным следствия, 6 мая в поселке Пионерское Пермяков осуществил подрыв автомобиля Прилепина. В результате погиб товарищ писателя.

    Генпрокуратура России

    «Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в Генеральной прокуратуре Российской Федерации», — добавили в ведомстве.

    Автомобиль Захара Прилепина подорвали 6 мая в Борском районе Нижегородской области, когда он возвращался из новых регионов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Полиция задержала подозреваемого в причастности к покушению на жизнь Прилепина. Его зовут Александр Пермяков, и на допросе он признался следователю, что действовал по заданию украинских спецслужб.

    В полиции рассказали, что фигурант был задержан после того, как его заметили выходящим из леса. Он вызвал подозрение у сотрудников и «говорил вещи, которые не являются действительностью». По словам мужчины, он якобы ловил куропаток на пруду, однако никаких куропаток и пруда на указанном им месте не было.

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