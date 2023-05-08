«Я не имел ни одного шанса выжить». Захар Прилепин рассказал об «охоте» и покушениях на себя

Писатель Захар Прилепин, чей автомобиль был подорван 6 мая в Нижегородской области, из больницы рассказал журналистам, что знал об опасности покушения. Интервью опубликовало 8 мая издание «Нижегородская правда».



По словам Прилепина, который участвует в СВО по контракту как офицер Росгвардии, охота за ним шла с 2017 года и эта попытка покушения далеко не первая. «С тех пор подобные вещи происходили постоянно. В том же году саперы дважды снимали фугасы прямо возле моего дома в Донецке», – сказал он.



Последний раз Прилепин получил предупреждение от российских спецслужб накануне выезда из ЛНР. «Они предупредили, что в городе работают несколько групп по мне и просили быть аккуратнее. Собственно говоря, это постоянный фон жизни, я как-то даже привык, насколько это возможно», – заявил он.

