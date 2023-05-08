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    «Я не имел ни одного шанса выжить». Захар Прилепин рассказал об «охоте» и покушениях на себя

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    Писатель Захар Прилепин, чей автомобиль был подорван 6 мая в Нижегородской области, из больницы рассказал журналистам, что знал об опасности покушения. Интервью опубликовало 8 мая издание «Нижегородская правда».

    По словам Прилепина, который участвует в СВО по контракту как офицер Росгвардии, охота за ним шла с 2017 года и эта попытка покушения далеко не первая. «С тех пор подобные вещи происходили постоянно. В том же году саперы дважды снимали фугасы прямо возле моего дома в Донецке», – сказал он.

    Последний раз Прилепин получил предупреждение от российских спецслужб накануне выезда из ЛНР. «Они предупредили, что в городе работают несколько групп по мне и просили быть аккуратнее. Собственно говоря, это постоянный фон жизни, я как-то даже привык, насколько это возможно», – заявил он.

    Писатель также отметил, что при взрыве «машина развалилась надвое». «Специалисты говорят, что я не имел ни одного шанса выжить», – добавил Прилепин.

    Автомобиль Захара Прилепина подорвали 6 мая в Борском районе Нижегородской области, когда он возвращался из новых регионов. Писатель, который находился за рулем, был госпитализирован. Его сослуживец ехал на пассажирском сидении и погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. По подозрению в причастности к покушению на жизнь Прилепина был задержан Александр Пермяков. На допросе он признался следователю, что действовал по заданию украинских спецслужб. Суд арестовал его на два месяца.

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