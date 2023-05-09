«Боевая мощь выросла в десятки и сотни раз». В Петербурге завершился военный парад

Провожая механизированную колонну, которая впервые за всю историю парадов на Дворцовой состояла из ретротехники, диктор сказал, что в сравнении с боевыми машинами середины прошлого века современная техника «стала маневренней, проходимей, быстрее», а «боевая мощь выросла в десятки и сотни раз».

В торжественном прохождении 9 Мая, передает корреспондент «Фонтанки», приняли участие свыше 4 тысяч человек и более 80 единиц техники. Самые яркие представители — символ победы в Великой Отечественной войне системы залпового огня «Катюша» и активно используемые в зоне боевых действий на Украине ракетные комплексы «Искандер», С-400 «Триумф», «Бастион».

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Парад завершился фронтовым вальсом в исполнении сводного военного оркестра и воспитанников танцевальной школы. Вечером горожанам обещают салют. Он будет дан на Петропавловской крепости в 22:00.