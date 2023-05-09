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    ТЕМА ДНЯ

    Петербург отмечает 9 мая

    «Боевая мощь выросла в десятки и сотни раз». В Петербурге завершился военный парад

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    44 комментария
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    «Сам парад является ярким свидетельством готовности войск Западного военного округа к выполнению поставленных задач», — такими словами дикторы завершили парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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    Провожая механизированную колонну, которая впервые за всю историю парадов на Дворцовой состояла из ретротехники, диктор сказал, что в сравнении с боевыми машинами середины прошлого века современная техника «стала маневренней, проходимей, быстрее», а «боевая мощь выросла в десятки и сотни раз».

    В торжественном прохождении 9 Мая, передает корреспондент «Фонтанки», приняли участие свыше 4 тысяч человек и более 80 единиц техники. Самые яркие представители — символ победы в Великой Отечественной войне системы залпового огня «Катюша» и активно используемые в зоне боевых действий на Украине ракетные комплексы «Искандер», С-400 «Триумф», «Бастион».

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    Полная программа празднования 9 Мая в Петербурге

    Парад завершился фронтовым вальсом в исполнении сводного военного оркестра и воспитанников танцевальной школы. Вечером горожанам обещают салют. Он будет дан на Петропавловской крепости в 22:00.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    «Фонтанка» ведет трансляцию о том, как Петербург празднует 9 Мая. Делитесь фотографиями и семейными историями с помощью бота в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

    © Фонтанка.Ру

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