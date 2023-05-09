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    ТЕМА ДНЯ

    Петербург отмечает 9 мая

    День Победы

    Эхо войны и специальной военной операции. На Дворцовой площади начался самый упрямый парад Победы

    19151
    63 комментария

    На главной площади Петербурга начался военный парад, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В нем участвуют более 4 тысяч человек и более 80 единиц боевой техники.

    Парад начался традиционным выносом государственного флага Российской Федерации и копии Знамени Победы, передает с Дворцовой площади корреспондент «Фонтанки». Командует парадом начальник Михайловской артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев, принимает — заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий.

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    Перед трибунами с ветеранами Великой Отечественной войны пройдут кадеты, суворовцы, курсанты военных вузов, юнармейцы, ученики кадетских классов ФСО и Следственного комитета. В торжественном шествии также участвуют учащиеся институтов МВД, МЧС, Росгвардии. Впервые сформирован парадный расчет офицеров окружного штаба, 6-я армия ВВС и ПВО будет представлена женщинами, а 138-я бригада — военнослужащими по призыву.

    «Фонтанка» ведет трансляцию, как Петербург празднует 9 Мая. Делитесь фотографиями и семейными историями с помощью бота в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

    В механизированной колонне в этом году ощутимо больше ретротехники. Возглавит ее постоянный участник торжеств 9 Мая — танк Т-34. Гражданские «Ленрезерв» и «Военно-техническое общество» предоставили фронтовые мотоциклы, грузовики, броневики, бронетранспортёры и еще один символ победы в Великой Отечественной войне — системы залпового огня «Катюша».

    Из современной техники по Дворцовой площади пройдут бронеавтомобили «Тигр», и диктор скажет про них, что они активно «используются в ходе проведения специальной военной операции» на Украине. В параде покажут ракетные комплексы «Искандер», С-400 «Триумф» и «Бастион». Про них диктор в контексте Украины ничего не скажет, но из официальных сообщений Минобороны известно, что все три вида вооружения применяются в зоне боевых действий не менее широко.

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    Парад 9 мая в Петербурге юбилейный, пятнадцатый по счету. До 2008 года военная техника на Дворцовую площадь не выходила. Авиации в этом году не будет, ее отменили еще до начала репетиций. Власти приграничных с Украиной регионов из соображений безопасности отказались от массовых торжеств по случаю Дня Победы. Не будет также шествия «Бессмертного полка». Парад отменен в городе-герое Севастополе, единственный из 28, назначенных приказом министра обороны Сергеем Шойгу. В Петербурге введен запрет на полет беспилотных летательных аппаратов. «Фонтанка» рассказывала, что на крыше Главного штаба во время парада будут нести вахту военнослужащие с подавителями дронов.

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    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 63

    Гость09 Мая 2023 в 11:29
    Лахта, на фронт!!!
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