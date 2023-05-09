Эхо войны и специальной военной операции. На Дворцовой площади начался самый упрямый парад Победы

На главной площади Петербурга начался военный парад, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В нем участвуют более 4 тысяч человек и более 80 единиц боевой техники.

Перед трибунами с ветеранами Великой Отечественной войны пройдут кадеты, суворовцы, курсанты военных вузов, юнармейцы, ученики кадетских классов ФСО и Следственного комитета. В торжественном шествии также участвуют учащиеся институтов МВД, МЧС, Росгвардии. Впервые сформирован парадный расчет офицеров окружного штаба, 6-я армия ВВС и ПВО будет представлена женщинами, а 138-я бригада — военнослужащими по призыву.

В механизированной колонне в этом году ощутимо больше ретротехники. Возглавит ее постоянный участник торжеств 9 Мая — танк Т-34. Гражданские «Ленрезерв» и «Военно-техническое общество» предоставили фронтовые мотоциклы, грузовики, броневики, бронетранспортёры и еще один символ победы в Великой Отечественной войне — системы залпового огня «Катюша».

Из современной техники по Дворцовой площади пройдут бронеавтомобили «Тигр», и диктор скажет про них, что они активно «используются в ходе проведения специальной военной операции» на Украине. В параде покажут ракетные комплексы «Искандер», С-400 «Триумф» и «Бастион». Про них диктор в контексте Украины ничего не скажет, но из официальных сообщений Минобороны известно, что все три вида вооружения применяются в зоне боевых действий не менее широко.