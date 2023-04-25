Вальс победы с оглядкой на дроны. Рассказываем, каким в Петербурге будет закрытый парад 9 Мая

Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

Первая тренировка парадных расчетов на Дворцовой площади позволила преодолеть информационную блокаду, которую устроили в Минобороны, не раскрывая замысел чествования 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Количество участников, число техники и даже даты репетиций — все держится в секрете.



Пешая часть парада 9 Мая была отрепетирована на центральной площади Петербурга 25 апреля. Сама Дворцовая была оцеплена, но со стороны Эрмитажа многочисленные горожане и туристы имели возможность наблюдать за тренировкой военнослужащих. Такая возможность — увидеть парад вживую — будет еще трижды: 27 апреля, 4 и 7 мая. В эти дни пройдут репетиции с участием техники. 9 Мая попасть даже на прилегающие к Дворцовой улицы будет невозможно. Проход на парад только по пригласительным билетам, которые распространяет Смольный. Меры безопасности в этом году будут усилены, дороги перекрыты настолько, что в центр города лучше не соваться.



Классический ответ на вопрос «Где посмотреть парад 9 Мая?» — по телевизору. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Репетиции и парад на Дворцовой. Где и когда будут перекрывать движение в центре Петербурга

Как следует из прозвучавшей сегодня дикторской речи, механизированная колонна насчитывает более 80 единиц. С учетом того, что парадная коробка (так неофициально называют пеший расчет) состоит из 120 человек, можно сказать, что в торжественном прохождении задействованы свыше 4 тысяч кадетов, суворовцев, курсантов военных и специализированных вузов. Реальные (то есть не курсанты) военнослужащие представлены 6-й армией ВВС и ПВО и Росгвардией — той ее частью, которая ранее называлась внутренними войсками. Ни мотострелков 138-й бригады, ни морпехов Балтфлота, ни псковского спецназа в этом году не будет.



В целом сценарий парада похож на прошлогодние: вынос знамен, генеральский объезд пеших колонн (командующим и принимающим парад), прохождение техники. В финале сводный оркестр исполнит «День Победы», тот самый, тухмановский, который известен по исполнению Львом Лещенко и который в последние годы не звучал на Дворцовой. А затем будет вальс от воспитанников танцевальной школы. На репетиции танцоры были в гражданской одежде, но 9 Мая, очевидно, наденут исторические костюмы.

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На тренировке парада «Фонтанка» обратила внимание на необычных участников мероприятия. На крыше Главного штаба за происходящим наблюдали военнослужащие, в руках одного из них было замечено оборудование, внешне напоминающее подавитель беспилотников. На фоне новостей о недружественных дронах, которые фиксируют даже в Подмосковье, такой девайс явно будет нелишним.

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





О том, что воздушного парада в этом году в Петербурге не будет, «Фонтанка» сообщала ранее. Также в Смольном прорабатывают беспрецедентные меры безопасности, среди вариантов — тотальная зачистка центральных улиц от людей.