    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 13

    1 м/с, вос

    756мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.27eur89.46

    В Подмосковье нашли три упавших дрона с камерами

    14561
    20 комментариев

    В разных районах Подмосковья обнаружены три упавших квадрокоптера без опознавательных знаков, на них есть камеры, сообщает 25 апреля ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    По словам источника, один из дронов (с камерой и микрофоном) нашли вчера на территории СНТ «Уголек», всего в 4 километрах неподалёку от места падения украинского беспилотника со взрывчаткой в Богородском округе. Ещё два аналогичных дрона обнаружили в тот же день в других районах Московской области.

    «В настоящее время все квадрокоптеры направлены на экспертизу, устанавливается кому они принадлежали и с какой целью были запущены», — добавил представитель силовых структур.

    23 апреля в Богородском округе в лесополосе у СНТ «Заря» заметили рухнувший беспилотник украинского производства со взрывчаткой. В нескольких километрах от него, в СНТ «Таганский Восточный», упал небольшой дрон с камерой, который, по одной из версий, мог корректировать работу беспилотника.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БеспилотникиКвадрокоптерыАтака беспилотниковУпал беспилотник
    ЛАЙК5
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close