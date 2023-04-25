В Подмосковье нашли три упавших дрона с камерами

В разных районах Подмосковья обнаружены три упавших квадрокоптера без опознавательных знаков, на них есть камеры, сообщает 25 апреля ТАСС со ссылкой на силовые структуры.



По словам источника, один из дронов (с камерой и микрофоном) нашли вчера на территории СНТ «Уголек», всего в 4 километрах неподалёку от места падения украинского беспилотника со взрывчаткой в Богородском округе. Ещё два аналогичных дрона обнаружили в тот же день в других районах Московской области.



«В настоящее время все квадрокоптеры направлены на экспертизу, устанавливается кому они принадлежали и с какой целью были запущены», — добавил представитель силовых структур.

