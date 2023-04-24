Беспилотник с взрывчаткой упал в Подмосковье

В Богородском округе на северо-востоке Московской области упал БПЛА, начинённый взрывчаткой, сообщает 24 апреля ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Дрон, по его словам, нашли вчера в лесополосе неподалёку от садового товарищества «Заря». Устройство имело повреждения — было разломано на две части.

«В настоящее время беспилотник забрали на экспертизу, в ходе которой будут установлены те, кто его запустил, и то, куда он летел», — добавил представитель силовых структур.

Ночью 24 апреля атаку беспилотников отбили в Севастополе.