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    Беспилотник с взрывчаткой упал в Подмосковье

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    42 комментария

    В Богородском округе на северо-востоке Московской области упал БПЛА, начинённый взрывчаткой, сообщает 24 апреля ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

    Дрон, по его словам, нашли вчера в лесополосе неподалёку от садового товарищества «Заря». Устройство имело повреждения — было разломано на две части.

    «В настоящее время беспилотник забрали на экспертизу, в ходе которой будут установлены те, кто его запустил, и то, куда он летел», — добавил представитель силовых структур.

    Ночью 24 апреля атаку беспилотников отбили в Севастополе.

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    Комментарии 42

    Гость24 Апр 2023 в 11:01
    Украина готовится
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