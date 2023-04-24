    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, южн

    755мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.49eur89.35

    Боевые действия

    Севастополь подвергся атаке

    9745
    12 комментариев

    В Севастополе ночью 24 апреля отразили атаку, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

    «Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности», — написал он в 04:08.

    Атака началась в 03:30, отражение велось на внешнем рейде. К 04:38 силы ППДО уничтожили надводный дрон, и еще один взорвался сам, пояснил Развожаев. По его словам, повреждений нет. Все городские службы и военные силы находятся в состоянии боеготовности.

    Рейд в Севастопольской бухте закрыт, информирует ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» в своем телеграм-канале. Между северной и центральной частями города ходят автобусы.

    «Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», — говорится в сообщении.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СевастопольАтака беспилотниковПВОБеспилотники

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close