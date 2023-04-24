Севастополь подвергся атаке

В Севастополе ночью 24 апреля отразили атаку, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.



«Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности», — написал он в 04:08.



Атака началась в 03:30, отражение велось на внешнем рейде. К 04:38 силы ППДО уничтожили надводный дрон, и еще один взорвался сам, пояснил Развожаев. По его словам, повреждений нет. Все городские службы и военные силы находятся в состоянии боеготовности.

Рейд в Севастопольской бухте закрыт, информирует ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» в своем телеграм-канале. Между северной и центральной частями города ходят автобусы.