ТАСС: Упавший в Подмосковье беспилотник — разведывательно-ударный, сделан на Украине

СМИ 24 апреля сообщают новые подробности о беспилотном летательном аппарате, упавшем в лесополосе в Богородском округе Подмосковья. По сведениям источника ТАСС, это БПЛА самолетного типа, выпущенный на Украине.



«По предварительным данным, найденный беспилотник самолетного типа разведывательно-ударный, вес до 90 кг. Он украинского производства и разработки, может пролететь до 900 км», — сказал собеседник агентства.



Продолжается экспертиза дрона, задача которой — установить все его параметры.



RT со ссылкой на источник передаёт, что причиной падения предположительно стала нехватка топлива. Длина аппарата — около 3 метров, номерных знаков на нём нет. В баке, по предварительной информации источника, находилось взрывчатое вещество пластид. По словам источника, беспилотник нашли в лесу, примерно в 300 метрах от ближайшего жилого дома.

