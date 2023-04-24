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    ТАСС: Упавший в Подмосковье беспилотник — разведывательно-ударный, сделан на Украине

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    СМИ 24 апреля сообщают новые подробности о беспилотном летательном аппарате, упавшем в лесополосе в Богородском округе Подмосковья. По сведениям источника ТАСС, это БПЛА самолетного типа, выпущенный на Украине.

    «По предварительным данным, найденный беспилотник самолетного типа разведывательно-ударный, вес до 90 кг. Он украинского производства и разработки, может пролететь до 900 км», — сказал собеседник агентства.

    Продолжается экспертиза дрона, задача которой — установить все его параметры.

    RT со ссылкой на источник передаёт, что причиной падения предположительно стала нехватка топлива. Длина аппарата — около 3 метров, номерных знаков на нём нет. В баке, по предварительной информации источника, находилось взрывчатое вещество пластид. По словам источника, беспилотник нашли в лесу, примерно в 300 метрах от ближайшего жилого дома.

    Утром 24 апреля стало известно о падении дрона около СНТ «Заря» в Подмосковье. ТАСС сообщало, что он начинён взрывчаткой, РИА Новости — что боеприпасов нет, а двигатель в нём американского производства.

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