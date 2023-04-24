В Подмосковье неподалеку от места падения беспилотника нашли еще один

Второй беспилотник обнаружили в нескольких километрах от места падения украинского дрона в Богородском округе Подмосковья. Об этом 24 апреля пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Оба аппарата были найдены накануне.



Известно, что это «небольшой квадрокоптер с камерой». Его нашли возле одного из домов в СНТ «Таганский Восточный». Предположительно, он мог выполнять функцию корректировки самолетного беспилотника в режиме онлайн. Окончательную версию установят после экспертизы.



«Фонтанка» писала, что утром в понедельник стало известно об обнаружении в Богородском округе беспилотника, начиненного взрывчаткой. Уточнялось, что этот аппарат — разведывательно-ударный и был сделан на Украине. При этом РИА Новости писало, что дрон не нес на борту боеприпасы.

