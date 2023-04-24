    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, Небольшие дожди

    Ощущается как 8

    2 м/с, зап

    756мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.49eur89.35

    В Подмосковье неподалеку от места падения беспилотника нашли еще один

    1069
    2 комментария

    Второй беспилотник обнаружили в нескольких километрах от места падения украинского дрона в Богородском округе Подмосковья. Об этом 24 апреля пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Оба аппарата были найдены накануне.

    Известно, что это «небольшой квадрокоптер с камерой». Его нашли возле одного из домов в СНТ «Таганский Восточный». Предположительно, он мог выполнять функцию корректировки самолетного беспилотника в режиме онлайн. Окончательную версию установят после экспертизы.

    «Фонтанка» писала, что утром в понедельник стало известно об обнаружении в Богородском округе беспилотника, начиненного взрывчаткой. Уточнялось, что этот аппарат — разведывательно-ударный и был сделан на Украине. При этом РИА Новости писало, что дрон не нес на борту боеприпасы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость24 Апр 2023 в 19:46
    За три дня.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close