«Как вариант — вакуум вокруг Дворцовой». В Смольном обсуждают безопасность парада 9 Мая

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Власти Санкт-Петербурга совместно с силовыми ведомствами и военными прорабатывают варианты, как парад 9 Мая провести и безопасность граждан обеспечить. После теракта на Университетской набережной этот вопрос стал особенно чувствительным. Среди идей обсуждается тотальная зачистка прилегающих к Дворцовой площади улиц и скверов, которые ежегодно в этот день наполняются сотнями, если не тысячами людей.



Предложение перекрыть доступ к Дворцовому проезду, Александровскому саду, Невскому проспекту прозвучало на совещании, которое прошло в Смольном 20 апреля. «Вакуум на Дворцовой площади. Пустынный Дворцовый проезд. Только те, кто с приглашением на трибуне, смотрят парад вживую. Остальные — дома по телевизору», — рассказал «Фонтанке» присутствовавший на встрече источник, близкий к силовым структурам. Обсуждать отмену самого парада собравшимся не по рангу — издать соответствующий приказ может только министр обороны. Отменять присутствие ветеранов Великой Отечественной войны пока не предлагается, для них традиционно будут построены трибуны с зрительскими местами. Также власти не намерены убирать так называемые стоячие места, куда билеты распределяют через районные администрации.



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