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    Парад на Дворцовой может пройти без зрителей

    День Победы

    «Как вариант — вакуум вокруг Дворцовой». В Смольном обсуждают безопасность парада 9 Мая

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
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    Власти Санкт-Петербурга совместно с силовыми ведомствами и военными прорабатывают варианты, как парад 9 Мая провести и безопасность граждан обеспечить. После теракта на Университетской набережной этот вопрос стал особенно чувствительным. Среди идей обсуждается тотальная зачистка прилегающих к Дворцовой площади улиц и скверов, которые ежегодно в этот день наполняются сотнями, если не тысячами людей.

    Предложение перекрыть доступ к Дворцовому проезду, Александровскому саду, Невскому проспекту прозвучало на совещании, которое прошло в Смольном 20 апреля. «Вакуум на Дворцовой площади. Пустынный Дворцовый проезд. Только те, кто с приглашением на трибуне, смотрят парад вживую. Остальные — дома по телевизору», — рассказал «Фонтанке» присутствовавший на встрече источник, близкий к силовым структурам. Обсуждать отмену самого парада собравшимся не по рангу — издать соответствующий приказ может только министр обороны. Отменять присутствие ветеранов Великой Отечественной войны пока не предлагается, для них традиционно будут построены трибуны с зрительскими местами. Также власти не намерены убирать так называемые стоячие места, куда билеты распределяют через районные администрации.

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    Из соображений безопасности, напомним, по всей стране отменили шествие «Бессмертного полка». В этом году акция пройдет в онлайн-формате. По состоянию на 20 апреля официально заявлено об отмене военного парада в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что решение принято Министерством обороны. От торжественного прохождения войск и других массовых мероприятий в День Победы отказались в Курской, Белгородской областях и еще в шести регионах, граничащих с зоной боевых действий.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

    Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел 2 апреля около 18 часов. В этот момент там проходила встреча, организованная «Кибер Фронтом». По данным следствия, петербурженка Дарья Трепова принесла в кафе начинённую взрывчаткой статуэтку и передала её военкору Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. После взрыва за медицинской помощью обратились 40 человек. Среди них трое несовершеннолетних. Владлен Татарский погиб.

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