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    На Дворцовой площади отработали строевые приемы с оружием и торжественный марш

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    7 комментариев

    Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

    Военнослужащие в центре Петербурга готовятся ко Дню Победы 9 Мая. Одна из репетиций прошла на Дворцовой площади днем 25 апреля.

    Репетировать начали в 16 часов, рассказали в Росгвардии Северо-Западного округа. Отрабатывали строевые приемы с оружием, перестроения в составе подразделения и торжественный марш. В параде Победы в этом году будут участвовать более 200 военнослужащих от Северо-Западного округа Росгвардии — в составе сводного военного оркестра и парадного расчета курсантов. Авиации, по данным «Фонтанки», в этом году не будет.

    Днем горожане сообщали о перекрытии нескольких улиц в центре Петербурга, в частности Дворцового проезда и части Невского проспекта. «Яндекс.Пробки» фиксировали на Невском 10-балльный затор.

    Репетиции парада в центре Петербурга состоятся также 27 апреля, 4 мая и 7 мая. В эти дни движение в районе Дворцовой площади будут перекрывать на несколько часов. Первые две репетиции пройдут во второй половине дня, а генеральная 7 мая — в первой.

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    Комментарии 7

    Гость25 Апр 2023 в 19:10
    Хлеба и зрелищ!
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