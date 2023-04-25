Транспортное движение в центре Петербурга днём 25 апреля оказалось практически парализовано.
Горожане сообщают, что Дворцовый проезд перекрыт. Не проехать и по Невскому проспекту. Судя по приложению «Яндекса», наземный общественный транспорт стоит: в течение нескольких минут картина не меняется.
Загруженность городских дорог достигла 5 баллов по шкале «Яндекса», что на 1 больше обычного для этого времени суток. Сервис фиксирует 10-балльный затор на Невском проспекте к Дворцовой площади, что на 4 балла выше обычного.
Обычно в конце апреля начинаются репетиции парада Победы на Дворцовой площади, и в связи с этим движение закрывают в центре города и по маршруту прохождения колонн техники. Первая большая репетиция намечена на четверг, 27 апреля. Подробное расписание смотрите на «Фонтанке».