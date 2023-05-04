На подлете к Дворцовой приземлили неизвестный дрон. Там идет репетиция парада

Во время репетиции парада Победы на Дворцовой площади в нарушение запрета был поднят беспилотник. Его, вероятнее всего, заглушили специальными средствами.
Как передает корреспондент «Фонтанки», квадрокоптер был замечен в воздухе над Дворцовой около 16:30 4 мая. Он поднялся на несколько метров вверх и рухнул на асфальт в углу площади, ближе к Александровскому саду. К дрону подошёл некий человек и поднял его, а затем его вместе с аппаратом увела полиция.
Дрон летел не очень высоко и как-то неровно, было это перед самым проходом войск, рассказывает другой очевидец. Человек, подошедший к аппарату, был в капюшоне.
По одной из версий, это была проверка. Дрон могли поднять военные, чтобы проверить, как среагируют на крыше подавители БПЛА. Судя по результату, успешно.
Напомним, что в Петербурге действует запрет на запуск беспилотников без особого разрешения, которое сейчас не выдадут. Начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий (комитет по законности) Александр Равин сегодня также отмечал, что в целях обеспечения безопасности в настоящий момент введён полный запрет на использование дронов в городе.