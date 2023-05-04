На подлете к Дворцовой приземлили неизвестный дрон. Там идет репетиция парада

Во время репетиции парада Победы на Дворцовой площади в нарушение запрета был поднят беспилотник. Его, вероятнее всего, заглушили специальными средствами.

Как передает корреспондент «Фонтанки», квадрокоптер был замечен в воздухе над Дворцовой около 16:30 4 мая. Он поднялся на несколько метров вверх и рухнул на асфальт в углу площади, ближе к Александровскому саду. К дрону подошёл некий человек и поднял его, а затем его вместе с аппаратом увела полиция.



Дрон летел не очень высоко и как-то неровно, было это перед самым проходом войск, рассказывает другой очевидец. Человек, подошедший к аппарату, был в капюшоне.